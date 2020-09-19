"الطفولة والأمومة" عن أول زيارة لمتابعة ابنة أحمد حسن وزينب: هننسق مع أبوها

علاقات و مجتمع

قال صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، إن المجلس تولى مهمة الإشراف على تربية ابنة "اليوتيوبر" أحمد حسن وزوجته زينب، عقب إصدار المستشار النائب العام أمر بإخلاء سبيلهما.

وأضاف "عثمان"، خلال حديثه لـ"الوطن": "فيه مندوب من المجلس هيروح لأبوها، وينسق معاه جدول الزيارات للطفلة، علشان نطمن عليها ونتابعها"، موضحًا أن ذلك سيتم خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن المجلس سيزور الطفلة بصفة دورية للاطمئنان، مردفًا: "غالبا هنروحها كل أسبوع أو أسبوعين علشان نتابعها بنفسنا، وهنقدم تقارير مستمرة بده، علشان كده طلبنا من النيابة عنوان ثابت ليهم، منعا للتهرب".

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وسبق أن أكد "عثمان"، في تصريحات إعلامية خلال الساعات الماضية، أنه وفقا لما تم الاتفاق عليه من النيابة، سيتم عقد جلسات إرشاد أسري لأحمد حسن وزينب، في كيفية التعامل مع الطفلة وإبعادها عن السوشيال ميديا، وعدم إشراكها في القناة والفيديوهات التي يقدمها الزوجان.

إخلاء سبيل أحمد حسن وزينب بكفالة مالية

واستكملت النيابة العامة استجواب المتهمين، أحمد حسن وزوجته زينب، اللذين أبديا خلال الاستجواب تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما، وندمهما على ما ارتكباه في حقها، وعدم تكرارهما هذا الفعل مستقبلًا، طالبين إخلاء سبيلهما لصغر سن ابنتهما المجني عليها وولايتهما عليها.

وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر سيادته بإخلاء سبيل المتهمين، إذا سددا ضمانًا ماليا قدره "أربعون ألف جنيه"، وتكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للمجني عليها، ووالديها وذويها، لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى، أو تعريضها للخطر.