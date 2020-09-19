5 مشاهير ظهرن بأزياء بيضاء في حفل الخطوبة قبل ابنة ماجد المصري

لايف ستايل

انضمنت ماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصري، لقائمة المشاهير اللاتي فضلن الظهور بملابس بيضاء خلال الاحتفال بالخطوبة، مطلة بفستان فضفاض مزود بأكمام طويلة وواسعة، مع حزام متوسط الحجم، مع حجاب غير منقوش ومكياج "سموكي".

تجملت ابنة "المصري" بالفستان خلال الاحتفال بخطبتها على رجل الأعمال مصطفى القاضي، بحضور الأهل والأصدقاء المقربين.

"هن" يرصد أبرز الفنانات والمشاهير اللاتي "طلوا بالأبيض قبل أوانه"، خلال حفلات خطبتهن.

شام ذهبي بإطلالتين في حفل خطبتها

منذ أسابيع، ظهرت العروس شام ذهبي في الصور الأولى من حفل خطبتها بإطلالة "سمي فورمال"، تتكون من "بلوزة" بيضاء فضفاضة، والتي تميزت بأنها غير منقوشة وذات أكمام طويلة، مزود بزرائر كبيرة من الظهر، وبنطلون فاتح اللون، بينما ظهر العريس ببدلة مودرن سوداء وقميص أبيض بدون رابطة عنق، وسط تجمع عائلي اختفى فيه المخرج طارق العريان، طليق أصالة.

عقب يومين من خطبتها، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديدا من خطبتها، بإطلالة جديدة، ظهرت خلالها بفستان أبيض طويل، والذي تميز بأنه ببطانة قصيرة، مزود بقماش أبيض شفاف يظهر ساقها، كما أنه بدون أكمام ومكشوف البطن، خلال دندنة أغنية والدتها "هيقولك".

"واحدة قصير والتاني واسع".. أمينة خليل تلفت الأنظار بفستانين

خلال حفل خطبتها العائلي، ارتدت الفنانة أمينة خليل فستانا أبيض قصيرا منقوشا، يجمع بين قماش الجبير والشيفون، كما أنه مزود بأكمام طويلة، من العلامة التجارية Elliatt، بسعر 406 دولارات أمريكية، أي ما يعادل الـ6486 جنيها مصريا.

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عقب الحفل البسيط، أقامت أمينة احتفالية بإحدى المدن الساحلية، مطلة بفستان من الستان مكشوف الظه، وله طبقة من الأورجانزا الشفافة من الخلف، في حين اختارت له اللون "الأوف وايت".

شقيقة كارمن سليمان بـ"الأبيض القصير"

في فبراير الماضي، أطلت شقيقة المطربة كارمن سليمان بفستان أبيض قصير، بأكمام طويلة، مزود بالنقوش، مع شعر منسدل يحمل بعض التموجات.

هنادي مهنا بجامبسوت طويل

وفي ديسمبر 2019، أطلت الفنانة الشابة هنادي مهنا، ابنة الموسيقار هاني مهنا، بـ"جامبسوت" أبيض اللون، والذي تميز بأنه طويل وفضفاض، كما أنه غير منقوش، ومزود بحزام فضي لامع، مرتدية خاتم الخطبة بيدها اليمنى، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية، خلال حفل خطبتها على الممثل أحمد صالح، نجل الفنان الراحل خالد صالح.

راندا رياض بأزياء فضفاضة

في 11 ديسمبر الماضي، تألقت راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام بأزياء "أوف وايت" بأكمام من الشيفون، مفضلة ترك شعرها منسدلا إلى جانب مكياج بسيط، خلال خطبتها على الفنان محمد الشرنوبي، في حفل عائلي، اقتصر على حضور الأقارب فقط.

ستايلست تعلق على الإطلالات البيضاء في حفل الخطوبة

الستايلست وخبيرة التجميل، شيم الجابي، على الإطلالات السابقة، خلال حديثها لـ"هن"، قائلة إن ذلك اللون يفضل ارتداء اللون الأبيض خلال عقد القران وحفل الزفاف فقط، إلا أنه يمكن التغاضي عن ذلك الأمر في حفلات الخطوبة، في حالة أن الفستان غير "منقوش" و"مبهرج"، ويجب حينها أن يتميز بالبساطة.