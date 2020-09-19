- 1/2
- 2/2
علاقات و مجتمع
احتفلت الفنانة أروى جودة، بعيد ميلاد والدتها وشقيقتها التوأم الفنانة صفاء أبو السعود.
ونشرت أروي في تغريدة لها عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" صورة تجمع والدتها وخالتها معلقة عليها: "كل سنة وأغلى اتنين في حياتي طيبين.. ماما وخالتي صفاء.. ربنا يديكم الصحة ويسعدكم ويريح بالكم يا رب.. بحبكم".
وتحل ذكرى ميلاد الفنانة صفاء أبو السعود في التاسع من أكتوبر 1950 ومن أشهر برامجها "ساعة صفا" التي كانت تستضيف فيه أبرز مشاهير الفنانين آنذاك.
وكان آخر ظهور درامي لأروى جودة كان في حكاية "سنين وعدت" من مسلسل "إلا أنا"، إخراج أحمد شفيق وشاركها في البطولة كلً من أحمد صفوت وكارولين خليل وطارق عبد العزير.
كانت هذه تفاصيل خبر أروى جودة تحتفل بعيد ميلاد والدتها وخالتها صفاء أبو السعود قبل موعده بـ20 يوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.