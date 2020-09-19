أروى جودة تحتفل بعيد ميلاد والدتها وخالتها صفاء أبو السعود قبل موعده بـ20 يوما

علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة أروى جودة، بعيد ميلاد والدتها وشقيقتها التوأم الفنانة صفاء أبو السعود.

ونشرت أروي في تغريدة لها عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" صورة تجمع والدتها وخالتها معلقة عليها: "كل سنة وأغلى اتنين في حياتي طيبين.. ماما وخالتي صفاء.. ربنا يديكم الصحة ويسعدكم ويريح بالكم يا رب.. بحبكم".

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وتحل ذكرى ميلاد الفنانة صفاء أبو السعود في التاسع من أكتوبر 1950 ومن أشهر برامجها "ساعة صفا" التي كانت تستضيف فيه أبرز مشاهير الفنانين آنذاك.

وكان آخر ظهور درامي لأروى جودة كان في حكاية "سنين وعدت" من مسلسل "إلا أنا"، إخراج أحمد شفيق وشاركها في البطولة كلً من أحمد صفوت وكارولين خليل وطارق عبد العزير.