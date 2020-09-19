القصة الكاملة لتسريبات الحضري وعارضة مكسيكية: "لم يخرج عن حدود الأدب"

علاقات و مجتمع

مقاطع صوتية ومحادثات مسربة، حملت في طياتها عبارات إعجاب ومحبة صريحة من عصام الحضري قائد وحارس مرمى منتخب مصر السابق وعارضة أزياء مكسيكية، جعلته يتصدر تريند موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، الذي طالما اقترن اسمه به بالإنجازات الرياضية "الاستثنائية" والألقاب والبطولات التي لن تنسى في تاريخ الكرة المصرية.

"هن" رصد تفاصيل أزمة "الحضري" مع المواد المسربة، خلال الفقرات التالية.

رسائل صوتية مسربة لعصام الحضري

رسائل صوتية قصيرة، تحدث خلالها "الحضري" بلغة إنجليزية ركيكة مع عارضة الأزياء الأجنبية، من بينها تغزله فيها قائلًا: "أنا الآن في سيارتي على الطريق السريع.. اشتقت إليكِ كثيرًا.. أحبك أحبك بشدة يا حبيبتي".

من بين الرسائل التي سُربت للاعب الدولي أيضًا، "صباح الخير يا حبيبتي.. اشتقت إليكي كثيرًا.. أحبك بشدة يا بيبي".

رسائل مسربة على "واتس آب" و"إنستجرام"

لم تكتفِ عارضة الأزياء الأجنبية بتسريب مقاطع صوتية، لتنشر مجموعة من المحادثات بينهما، التي تضمنت إعلانه حبه لها، ورغبته في العيش معها: "صباح الخير يا قلبي، وأتمنى أنا كمان أكون عندك، ونفسي تكوني أسعد واحدة في الدنيا، وتكوني معي في الوقت القريب، وأنا عايزك تكوني حبيبتي وموجودة في حياتي، لأنك إنسانة حلوة أوي وجميلة وشكلك بنت حلوة، وأنا هبسطك وأسعدك.. بحبك بحبك موت".

المحادثات احتوت على رسالة مقتضبة، يخبرها فيها بانتظاره لزيارتها القاهرة: "إنتي هتيجي من المكسيك العاصمة لمصر.. أوكي يا قلبي هظبط وأرتب كل حاجة وأقولك".

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"سوشيال ميديا" تشتعل بسبب التسريبات

التسريبات تسببت في حالة واسعة من الجدل على "تويتر"، وسط ما يتجاوز الـ1600 تغريدة، تنوعت بين التعاطف والسخرية من أزمة حارس المرمى الدولي، أبرزها: "مهما كان اللي حصلك النهاردة، مش هيكون زي زنقة الحضرى النهاردة"، و"أنا لو مكانه هقفل تويتر واعتزل"، و"الله يكون في عون مراته.. دي سنده وظهره.. وماتستهلش الخيانة".

عصام الحضري يؤكد صحة التسريبات

"أيوة ده صوتي ولم يخرج عن حدود الأدب والاحترام".. بتلك الكلمات أكد "الحضري" صحة التسريبات خلال حديثه لـ"الوطن سبورت"، مستنكرًا الضجة المثارة حاليًا: "إيه المشكلة إني أتواصل مع حد.. الناس كلها بتحبني وأنا بحب كل الناس"، فضلًا عن تعجبه من تسريب هذه الرسالة الصوتية في الوقت الحالي رغم أنها كانت من فترة طويلة.

خلال تصريحاته الخاصة، أكد على تواصله مسبقًا مع العديد من المعجبين في إطار الأخلاق المتعارف عليها: "أي شخص يتواصل معي، أقوم بمبادلته التواصل في حدود الاحترام".

الحارس الدولي يتحدث عن التسريبات على "تويتر"

استمر "الحضري" في توضيحه موقفه، من خلال تدوينة على موقع "تويتر" الذي تصدر فيه اسمه بسبب التسريبات، مغردًا:"يا جماعة منعا للقيل والقال وأنا مبحبش أتكلم كتير فى أى موضوع يحصل، اللي بيطلب منى رسالة صوتية أو ڤيديو أقول فيه كلمتين يفرحوه فى حدود الأدب".

وأردف: "أنا بعمل ده بالحب وبالود والدليل إن فى دلوقتي منصة إلكترونية بيتطلب فيها الكلام ده رسمى وبفلوس، ريحوا نفسكوا وشوفولكم تريند غيرى".