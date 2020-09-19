الامارات | خبراء تغذية ينصحون بالقرع‬ العسلي: كنز فوائد صحية وفيتامينات

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شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء تغذية ينصحون بالقرع العسلي: كنز فوائد صحية وفيتامينات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال خبراء المركز الألماني للتغذية إن القرع العسلي يتمتع بفوائد صحية جمة؛ إذ إنه يساعد على التمتع بالرشاقة، ويمد الجسم بالعناصر المغذية.
وأوضحوا أن القرع العسلي يعد كنزاً من المعادن والفيتامينات؛ فهو يزخر بالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك وفيتامين سي.
كما يعد القرع العسلي غنياً بمادة البيتا كاروتين، التي تندرج ضمن مضادات الأكسدة وتتمتع بتأثير مضاد للالتهابات، ما يجعلها مفيدة لصحة العين والبشرة والشعر بصفة خاصة.
ويمتاز القرع العسلي بأنه قليل السعرات الحرارية والدهون؛ إذ تحتوي 100 غرام منه على نحو 26 سعراً حرارياً فقط، و6ر0 غرام من الدهون، فضلاً عن أنه سهل الهضم ويساعد على إدرار البول.
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