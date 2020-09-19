استطلاع "القومي للمرأة": 79% من صاحبات المشروعات تأثرن سلبيا بكورونا

علاقات و مجتمع

كان لوباء كورونا أثرا سيئا على رائدات الأعمال، فقد أثرت الأزمة على وجه الخصوص على مشروعات النساء وتشغيلهن، ووضعت العاملات غير الرسميات تحت تهديد أكبر بفقدان الدخل وفاقمت ظروف العمل السيئة.

79% من صاحبات المشروعات تأثرن بكورونا

أوضحت الدراسة الاستطلاعية التي أجراها المجلس القومي للمرأة، 79% من المشاركات من صاحبات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يرون أن تأثير أزمة فيروس كورونا على أعمالهن تأثيرا سلبيا، و2% منهن فقط يرون أنها إيجابية، في حين ترى 12% منهن أن بعض التأثير كان سلبيا والبعض كان إيجابيا.

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52% ممن أشرن إلى وجود سلبيات ذكرن إلى توقف العمل بشكل كامل، وعدم وجود إيرادات.

65% ممن أشرن إلى إيجابيات ذكرن قيامهن ببعض الأنشطة والخدمات والبرامج، يلي ذلك بفارق كبير زيادة الإيرادات والمبيعات 24%.

31% من المجيبات يرون وجود فرص يمكنهن استغلالها لتحسين مشروعاتهن بسبب الأزمة الحالية، منهن 79% أشرن إلى اتجاه المواطنين لشراء المنتجات المحلية، 28% أشرن إلى توافر قوى عاملة في سوق العمل يمكن الاستعانة بها.

60% من المجيبات أشرن إلى أنه من ضمن التحديات التي تواجههن بسبب الأزمة وتعوق قيامهن بأعمالهن كالمعتاد هو عدم توفر السيولة المالية، يلي ذلك كل من حظر التجول وآثاره على توقف الحركة.