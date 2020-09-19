علاقات و مجتمع
لم تتحمل فراق عريسها، فقررت أن تفارق الحياة لتلحق به، بعد انتحار عريسها بالسم، وذلك في شرفة مركز تجاري في مدينة إندور الهندية.
وعثر على العريس 32 عاماً، مسموماً داخل سيارته، تاركاً مذكرة تُلقي باللوم على مهندسين معه في العمل، مدعياً أنه تعرض للمضايقة في العمل، تسببت له في الخضوع إلى تحقيق، ولم يتمكن أحد من إنقاذ العريس.
وبعد وفاة العريس، قام والد العروس باصطحابها إلى منزل العائلة، لتتوجه بعدها إلى مركز تجاري، لتلقي بنفسها، تاركة رسالة لوالديها أنها تريد اللحاق بحبيبها، ولا تطيق الحياة بدونه، لكن رجال الأمن في المركز التجاري تمكنوا من إسعافها ونقلها إلى المستشفى، ونجح الأطباء في إنقاذ حياتها، بحسب ما ذكره موقع "ميرور" البريطاني.
كانت هذه تفاصيل خبر عروس هندية تحاول الانتحار حزنا على عريسها: لم تتحمل الفراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.