دفاع أحمد حسن وزينب: بيحصل أكتر من كده في البيوت المصرية

علاقات و مجتمع

علق حسام دحروج، محام اليوتيوبرز أحمد حسن وزينب، على وضعهما القانوني مشيرًا أنه يشترك في الدفاع عنهم مع 4 محامين آخرين.

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وقال "دحروج" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إنه تم إخلاء سبيل الزوجين من قسم البساتين وتوجها إلى منزلهما لافتًا إلى أن إخلاء السبيل كان بكفالة 20 ألف جنيه لكل منهما مؤكدًا على أن القضية مازالت سارية.

وأشار دفاع "أحمد حسن وزينب"، أن الزوجين أكدا للنيابة عدم التربح من وراء الطفلة وأنهما كانا يقصدان توثيق مراحل حياتها وعدم ترويع الطفلة، "عندنا بيحصل أكتر من كده في البيوت المصرية وهما كانوا بيهزروا مع بنتهم والموضوع لا يخرج من باب الدعابة مع بنتهم".

وأضاف: "هما بيصوروا في السنة ما لا يقل عن 3000 فيديو وهو بيوثقوا ويوتيوبر"، مؤكدًا أنهما قررا عدم استخدام ابنتهما مرة أخرى على يوتيوب، "هما تفهموا أنهم مينفعش يستخدموا بنتهم في اليوتيوب تاني وتعهدوا بده قدام النيابة".