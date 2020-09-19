كتب: هن - 12:26 ص | السبت 19 سبتمبر 2020

فطير محشو بالبسطرمة، والجبنة، هو أفضل وجبة عشاء لأفراد الأسرة، يقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل الفطير بالبسطرمة في البيت بخطوات سهلة. المقادير دقيق. ماء. ملح. زيت. بسطرمة. زيتون. بصل. فلفل ألوان. Advertisements جبنة رومي أو موتزاريلا. طريقة عمل فطير بالبسطرمة يخلط الدقيق والماء والملح والزيت حتى تصبح العجينة طرية. يشكل العجين على هيئة أسطوانية، ويستخدم السكين لتقطيعها قطع متساوية. تكور قطع الجين وتترك في صينية مغطاة لترتاح قليلا. يفرد العجين باستخدام النشابة والزيت حتى تصبح رقيقة وكبيرة. تطبق على شكل مربع، ويوضع الحشو داخلها من البسطرمة والزيتون والبصل والفلفل والجبن. تنقل الفطائر لصينية مدهونة بالزيت. تدخل الصينية فرن ساخن حتى تنضج تماما ثم تقدم.

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