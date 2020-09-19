الامارات | #النصف_الحلو.. «MANGO Man» تطلق مجموعة جديدة للرجال

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شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. «MANGO Man» تطلق مجموعة جديدة للرجال والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت علامة MANGO Man مجموعة ملابس جديدة للرجال عنوانها التطور، وتشتمل هذه المجموعة من القطع الأساسية على ملابس مضادة للمياه، ومنظمة للحرارة، وقابلة للغسل في الغسالة وحتى مقاومة للتجعّد.
تزاوج هذه المجموعة من القطع الأساسية بين التقنيات الحديثة والقصات البسيطة والتصاميم المعاصرة، كما تتميز بألوانها الهادئة مثل الكحلي والرمادي الفحمي والأبيض. تشتمل تشكيلة الملابس على جاكيتات وقمصان بولو وسراويل مقاومة للتجعّد بحيث تحافظ على مظهرها لتمنحك إطلالة مثالية في جميع الأوقات، بالإضافة إلى سويت شيرتات تنظم حرارة الجسم بألياف عالية الأداء، فتوفر لك التهوية المثالية وتحافظ على حرارة الجسم المثلى. إنّ جميع قطع مجموعة IMPROVED عازلة للرياح وقابلة للغسل في الغسالة ومضادة للماء.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.