فوائد الكافيار للشعر مذهلة.. فاعتمدي عليه

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - يُعتبر الكافيار من أهم الوسائل التي تستعين بها المرأة في سبيل المحافظة على رونق وحيوية شعرها، خصوصًا وأنَّ الكافيار غني بالبروتينات ومضادات الأكسدة والكثير من العناصر المفيدة والأملاح المعدنية، التي تُغذّي بصيلات الشعر، ومن أهم مميزاته أنه طبيعي وآمن ولا يدخل به أي مواد كيميائية تضر الشعر. لذا، تم إدراجه في العديد من المستحضرات التجميلية التي تُعنى بجمال المرأة، وخصوصًا بشعرها.

فوائد الكافيار للشعر

يتميّز الكافيار بخصائص هامة وفعّالة في علاج مشكلات الشعر

تتعدد فوائد استخدام الكافيار للشعر، حيث يُصلح لجميع أنواع الشعر، ومن أهمها:

يُساعد في إصلاح الشعر التالف ويحمي الشعرالمصبوغ من التضرُّر والتلف، حيث يعمل على إعادة المظهر الصحي من جديد إلى الشعر، ويجعله يتمتع بمظهر حيوي وطبيعي لفترة طويلة.

يزيد من الحماية المتوفرة لخصلات الشعر، من عوامل التلف سواء بسبب العرق أو الحرارة أو أشعة الشمس والأتربة وغيرها.

يُساهم في تقوية جذور الشعر وزيادة الكثافة بفضل كمية البروتين والفيتامينات المتعددة الموجودة فيه.

يُضيف الكافيارالمزيد من الحماية إلى خصلات الشعر ويزيد من الحجم الكلِّي للشعر، كما يزيد من درجة إفراز الكولاجين في فروة الرأس والشعر.

يُقلل من التأثير الضار للأشعة فوق البنفسجية والتي تزيد من تلف الشعر.

يُعالج جميع أنواع الشعر سواء كان تالف أو خشن و جاف و متقصف.

يُشكّل غلاف حماية للشعر من العوامل والمؤثرات الخارجية.

يزيد من قوة الشعر، ويُقلّل تساقطه، كما أنَّه يُعزّز نمو وبناء الشعر من الجذور، وبالتالي يمنحه الكثافة.



ماسكات الكافيار للعناية بالشعر

ماسكات الكافيار للعناية بالشعر وحمايته من التلف

تُعتبر أقنعة الكافيار من أبرز الطرق الحديثة لعلاج مشاكل الشعر ومن أبرزها:

قناع الكافيار مع زيت الزيتون

ماسك الكافيار وزيت الزيتون لمنح الشعر ملمسًا ناعمًا

يُساهم الكافيار في فرد الشعر والعناية به وتقليل التجعد والقضاء على التشابك، كما يتم منحه المظهر الناعم والسلس لفترة طويلة، ويعمل زيت الزيتون على المحافظة على صحّة الشّعر، ويُقوّي ويُعزز نمو الشّعر ويمنحه اللّمعان والقوة.

المُكوِّنات:

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

علبة من الكافيار.

خل لشطف الشعر.

طريقة الإستخدام:

إطحني حبوب الكافيار بمدق الهاون، أضيفي زيت الزيتون إلى حبوب الكافيار بعد طحنها، وإمزجي المُكوِّنات بشكل متجانس، ثم إفردي المزيج على جذور الشعر وأطرافه، ضعي قبعة الإستحمام على الشعر، وإتركي المزيج على الشعر لمدة نصف ساعة، وخلال هذه الفترة ستشعرين بالحكة، وهذا دليل على تغلغل مكوّنات الشعر لفروة الرأس، وبصيلات الشعر. خففي الخل بكمية من الماء، وإشطفي شعرك بالمحلول، ثم اغسليه بالماء والشامبو، رطبي شعرك بكمية قليلة من زيت الخزامى في حال وجود رائحة خفيفة للكافيار في الشعر.

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ماسك الكافيار مع زيت اللوز الحلو

يعمل الكافيار وزيت اللوز على ترطيب الشعر وحمايته من التلف

يمنح الكافيار الشعر اللمعان الطبيعي، ويرطب فروة الرأس بشكل عميق، ويُحسِّن الحالة الصحية لفروة الرأس، بالإضافة إلى زيت اللوز الحلو الذي يُعطي الشعر مظهرًا متألقُا، وذلك لإحتوائه على البروتينات وفيتامين A، وفيتامين B، وفيتامين E ، والتي بدورها تُضفي التألق على الشعر، كما يُساعد الزبادي على تغذية بُصيلات الشعر لإحتوائه على فيتامين D، وفيتامين B5، التي تُزوّد الشعر بالغذاء وتُعزّز نُمُّوه، وتمنع فقدان الشعر.

المُكوِّنات:

ملعقتان من الكافيار.

ثلاث ملاعق من الزبادي.

نصف ملعقة من زيت اللوز الحلو.

طريقة الإستخدام:

إطحني الكافيار بمدق الهاون، أضيفي الزبادي، وزيت اللوز الحلو إلى الكافيار، وإخلطي المُكوِّنات بشكل متجانس، إغسلي شعرك بالماء والشامبو بشكل جيد، ثم قسمي شعرك إلى خصل رفيعة، وطبقي المزيج على جذور وأطراف الشعر بإستخدام فرشاة الصبغة، إتركي المزيج لمدة ثلث ساعة، ثم إغلسيه بالماء والشامبو.



ماسك الكافيار بدون إضافات

ماسك طبيعي من الكافيار لتقوية بصيلات الشعر

بوضع حبيبات الكافيار على الشعر من جذوره حتى الأطراف، ثم تعريض الشعر للبخار، حتى نضمن تغلغل مُكوِّنات الكافيار داخل بصيلات الشعر، وهو حمام كريم يستعمل مرة شهريًا.

الكافيار في سطور:

الكافيار وأنواعه

الكافيار هو بيض مالح يُستخرج من بطارخ بعض الأنواع من الأسماك مثل سمك الحفش، ويتم تسويقه تجاريًا على نطاق العالم، ويُعتبر نوع من المقبلات الغالية الراقية.

يتوفر الكافيار باللون الأسود المعاصر وهو بيض سمك الحفش (ستيرجون). والكافيار الأحمر اللون وهو المُستخرج من سمك السلمون.

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