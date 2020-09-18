مجانًا للأسوانيات.. "قومي المرأة" ينظم ورشة عمل حول "التثقيف المالي للفتيات والسيدات"

علاقات و مجتمع

اعلن المجلس القومي للمرأة تنظيم ورشة عمل "أونلاين" حول "التثقيف المالي للسيدات و الفتيات في مصر"، في إطار تنفيذ أنشطة مشروع منظمة العمل الدولية "العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس" الممول من وزارة الخارجية الفنلندية.

وتحتوى ورشة العمل على المعلومات اللازمة من أجل اتخاذ قرارات مالية مناسبة للتخطيط وإدارة الشئون المالية الشخصية.

تتناول ورشة العمل عدة موضوعات محورية وهي: تحديد الأهداف المالية وإعداد موازنة الأسرة، وضع خطة الإدخار اللازمة، كيفية التعامل مع المؤسسات المالية المختلفة، إدارة المخاطر وخدمات التأمين.

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تفاصيل ورشة العمل

- المدرب: إيمان إسماعيل محمد، المدرب الوطنى ببرنامج التثقيف المالى للسيدات والفتيات فى مصر.

- الحضور مجاني بشرط أن تكون المشاركة من محافظة أسوان.

- لا يشترط مؤهل معين، وألا يقل سن المشاركة عن 18 عاما.

- مدة الورشة: 26 ساعة تدريبية لمدة ثمانية أيام.

- موعد بدء الورشة: من يوم 19 إلى 26 سبتمبر 2020.

- ورشة العمل على تطبيق زوم (ZOOM) لذا يلزم تحميل التطبيق على الهواتف الذكية أو أجهزة الحاسب الآلي .

- تحصل المشاركة على شهادة حضور للبرنامج التدريبي معتمده من المجلس القومي للمرأة ومنظمة العمل الدولية بشرط إتمام عدد الساعات المعتمدة للورشة.