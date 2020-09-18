"قومي المرأة" يهنىء السفيرة وفاء بسيم لفوزها بعضوية "حقوق الإنسان"

علاقات و مجتمع

هنأ المجلس القومي للمرأة السفيرة وفاء بسيم لانتخابها في عضوية لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عن الفترة 2021-2024، وذلك في الانتخابات التي تمت بنيويورك يوم 17 سبتمبر الجاري.

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وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها وسعادتها باختيار وفاء بسيم في هذا المنصب الهام، والذي يعد انتصارا مشرفا لمصر والمرأة المصرية، ويدل على تمتع مصر بكوادر نسائية متميزة وعلى مستوى دولي.

وأشارت إلى أن "بسيم" شغلت العديد من المناصب الدبلوماسية الهامة التي أثبتت خلالها قدراتها وتميزها وكان لها العديد من الإسهامات في هذا المجال، حيث شغلت منصب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف التي تولت خلاله مهمة تمثيل مصر في مجلس حقوق الإنسان، إلى جانب التفاعل مع مختلف الأجهزة الحقوقية التابعة للأمم المتحدة بكل كفاءة وفاعلية.

جدير بالذكر أن المرشحة المصرية كانت ضمن الفائزين التسعة بالمقاعد الجديدة باللجنة، من أصل خمسة عشر مرشحًا مثلوا دولًا وأقاليم مختلفة، في ظل سباق انتخابي وتنافس شديد، تقاربت فيه الأصوات التي حصل عليها أغلب المرشحين بشكل كبير، الأمر الذي استدعى عقد جولة تصويت ثانية، فازت على إثرها المرشحة المصرية بفارق أصوات كبير.