الإفتاء توضح حكم خلع الفتاة لحجابها أمام خطيبها

علاقات و مجتمع

أسئلة كثيرة يطرحها الشباب والفتيات من الجنسين، حول حدود العلاقة بين الخاطب والمخطوبة، والمتزوجين بعقد قران بدون اعلان دخول، وزفاف الزوجين لمنزل الزوجية، فما الذي يجوز للشاب والفتاه من بعضهما البعض في مثل هذه الحالة التي كثيرا ما تحدث.

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تلقت دار الإفتاء سؤالا جاء فيه، ما هي حدود التعامل بين الفتاة ومن كُتِبَ كتابها عليه؟ والفرق بينه وبين الزوج؟ وما هو حكم خلع الحجاب أمام كل من خطيبي وزوج خالتي أو عمتي؟.

وأجاب عن السؤال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الحالي ومفتي الجمهورية الأسبق، قائلا: "متى تم عقد القران -كتابة الكتاب- بين الفتاة ومن يريد الزواج منها بالشروط الشرعية المقررة شرعًا؛ وهي الإيجاب والقبول والولي والشهود والإعلان وغير ذلك من شروط العقد الصحيح، فإن عقد الزواج يكون صحيحًا شرعًا، وتترتب عليه كافة الآثار الشرعية، وإنه وإن كان من حق الزوجين شرعًا أن يتعاشرا كما يتعاشر الأزواج إلا أن العرف يجب احترامه شرعًا؛ للقاعدة المعروفة "المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا".

وتابع: "وعليه، فلا ينبغي للزوج أن يعاشر زوجته قبل زفافها في منزله؛ لأن ذلك الفعل مما تنفر منه نفوس أهل الزوجة، وقد تطول المدة وقد يحدث حمل وربما تحدث فُرقةٌ وهذا أمر واردٌ؛ فيكون وضع الزوجة في غاية الحرج أمام الناس وأمام الأسرة؛ لذلك يجب شرعًا احترام العرف الصحيح والانتظار حتى تنتقل الزوجة إلى بيت زوجها.

ويُعَدُّ الخاطب قبل عقد القران أجنبيًّا عن خطيبته؛ فلا يجوز لها أن تكشف عن شعرها، وكذلك زوج خالتها أو عمتها؛ لأنهما غير محرمين على التأبيد، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.