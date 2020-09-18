"القومي للمرأة" يستعرض مساهماته في تنمية حي الأسمرات.. البداية في 2016

علاقات و مجتمع

أنشأ صندوق تحيا مصر مشروعا سكنيا متكامل الخدمات، في إطار قيام الدولة المصرية بتنمية وتطوير المناطق العشوائية، يهدف إلى نقل قاطني بعض المناطق العشوائية إلى حي الأسمرات بمنطقة المقطم في محاولة من الدولة لتحسين مستوى معيشة الفرد، وتوفير مناخ ومشاريع جيدة تعمل على الارتقاء بمستوى المعيشة.

بدأ مشروع الأسمرات في مايو 2016، وحرصاً من المجلس القومي للمرأة في المشاركة في تطوير وتنمية هذا الحي فقد درس احتياجات سكان الحي، ثم جهز خطة عمل متكاملة لخدمة أهالي الحي وتقديم مجموعات من الأنشطة الخدمية في كافة المجالات، الاجتماعية، الصحية، التعليمية، الرياضية والثقافية، من أجل تغيير السلوكيات إلى إيجابية.

المجال الصحي

تبنى المجلس حملة رئيس الجمهورية "حملة فيرس سي" و"مليون صحة" وتنظيم العديد من القوافل الطبية والندوات والتوعية الطبية التي استفاد منها 5100 أسرة ( سيدات/أطفال/رجال).

إعداد مجموعة من المستلزمات الطبية وتسليمها إلى المركز الطبي بالحي.

سداد مصروفات التأمين الصحي لطلاب مدرسة تحيا مصر2 .

تجهيز حجرة لطبيب داخل مدرسة تحيا مصر2 ومدها بالأجهزة والأدوات الصحية اللازمة تجهيز غرفة لتنظيم الأسرة داخل المركز الطبي.

النشاط الاجتماعي

تبنى المجلس حملة الرئيس للتأمين على العمالة اليومية قام المجلس بشراء عدد 3000 شهادة امان للسيدات بحى الأسمرات، وفي إطار مشروع بطاقتك حقوقك، أصدر المجلس بالتعاون مع قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية عدد 17000 بطاقة رقم قومي.

نفذ المجلس حملات طرق الأبواب بهدف توعية السيدات بأهمية المشاركة في الانتخابات المحلية، وكيفية مجابهة الأزمة الاقتصادية من خلال ترشيد الاستهلاك.

تنظيم العديد من اللقاءات والندوات وورش العمل والعروض المسرحية.

توزيع 650 بطانية استفاد منها 650 أسرة من سكان الحي.

توزيع 500 كرتونة مواد تموينية بمناسبة عيد الأضحى.

توزيع 1000 كيلو من لحوم الأضحية.

النشاط التعليمي

بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم جرى إنشاء فصل للتعليم المزدوج ومركز تدريب لقسم الملابس الجاهزة تنمية مستدامة، استفاد منه 50 طالب وطالبة للحاصلين على الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2018-2019.

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تجهيز المعمل الوثائقي بمدرسة تحيا مصر بعدد خمس أجهزة كمبيوتر.

إنشاء مكتب بالمدرسة مزود بمجموعة من الكتب وقصص الأطفال.

انشاء حجرة موسيقى مزودة بالآلات الموسيقية.

برنامج القرائية.

إعداد معسكر صيفي تحت عنوان تعلم باللعب.

رحلة إلى كدزانيا.

رحلة إلى كلية الفنون وورش عمل للموهوبات فى مجال الرسم بمقر الكلية لتعليمهن اصول الرسم والتلوين لصقل موهبتهن واكتشاف الموهوبات.

تشجير المدارس.

النشاط الرياضي والثقافي

إعداد عدد من المعسكرات (أنا وماما – أنا وبابا – أنا وعائلتي – هكتشفني) تستهدف المعسكرات إلى تقوية الروابط الأسرية والوصول لعلاقات أسرية سليمة وتنشأة أفضل للأطفال.

نشاط ثقافي ترفيهي باسم "أنا غالي".

تنظيم معسكر رياضي يهدف إلى التوعية بأن على البنت والولد واجبات وحقوق ونبذ العنف وأهمية النظافة.

تنظيم معسكر رياضي ثقافي توعوي تحت عنوان تنمية مهارات القيادة.

تنظيم ماراثون رياضي للسيدات شارك فيه الأطفال والشباب هدف إلى التوعية بأهمية دور المرأة في الأسرة والمجتمع وأهمية المساواة وعدم التمييز واحترام الآخر ورفع شعار "البنت والولد قيمة واحدة يوم رياضي يهدف إلى التوعية بأهمية الصدق والأمانة".

العديد من الندوات الثقافية.

النشاط القانوني

تنظيم ندوة قانونية بهدف توعية السيدات قانونياً وتقديم الاستشارات القانونية والاجتماعية المجانية، وإحالة السيدات الفقيرات لمحامين مكتب شكاوى المرأة بالمجلس لرفع دعاوى قضائية لهن بالمجان.

توعية سيدات أهالي الأسمرات بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.