كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - التزيّن باللون الأخضر هو من أفضل الطرق للتألق خلال احتفالات العيد الوطني السعودي. وقد اخترنا لك في هذا المقال مجموعة أساليب مكياج باللون الأخضر من إنستقرام للاحتفال بالعيد الوطني بإطلالة مميزة وحيوية.

مصدر الصور انستقرام .



مكياج عيون أخضر غليتر

مكياج عيون أخضر غليتر



إنه مكياج احتفالي بامتياز، مثالي لاحتفالات العيد الوطني، إضافة الى أنه مكياج عصري يعتمد على الغليتر الذي يُعتبر من أبرز صيحات المكياج. وهو يرتكز على استخدام ظلال العيون باللون الزمردي البراق على كامل الجفن العلوي، ومدّها قليلاً بأسلوب مجنح الى خارج العين.

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مكياج عيون أخضر زمردي مع البشرة اللامعة

مكياج عيون أخضر زمردي مع البشرة اللامعة



اللون الأخضر الزمردي هو أحد أجمل الخيارات للتألق في احتفالات العيد الوطني، فهو يمنح المرأة إطلالة حيوية ومشرقة. ولاستخدامه بطريقة أنثوية رائعة، طبقي ظل العين باللون الأخضر الزمري تحت الجفن السفلي، بطريقة بارزة جداً، وطبقي ماسكرا باللون الأخضر الزمري نفسه.



مكياج شفاه أخضر

مكياج شفاه أخضر



إذا كنت من محبات الإطلالات المميزة خلال احتفالات العيد الوطني، فلا تترددي في اعتماد مكياج الشفاه باللون الأخضر الداكن، الى جانب مكياج العيون البسيط الذي يرتكز على الظلال الخفيفة وطبقات عدة من الماسكرا، إضافة الى لمسة من البلاش الوردي على عظمتي الخدين.

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مكياج سموكي أخضر

مكياج سموكي أخضر



بإمكانك اعتماد مكياج سموكي فخم باللون الأخضر ملائم جداً للاحتفال باليوم الوطني، بحيث تعتمدين ظلال العيون بتدرجات اللون الأخضر فوق الجفن العلوي بأسلوب السموكي، إضافة الى خط ناعم باللون الأخضر على طول منبت الرمش السفلي، الى جانب لمسة براقة عند مدمع العين. أما أحمر الشفاه، فاعتمديه باللون النيود.



ماسكرا باللون الأخضر

ماسكرا باللون الأخضر



إن مكياج العيون المرتكز على الماسكرا باللون الأخضر المشرق، مناسب للأيام السنوية المميزة، خصوصاً اليوم الوطني. في البداية، ضعي طبقات عدة من الماسكرا باللون الأخضر الفيروزي، من ثم حددي داخل العين باللون الأخضر الحيوي. كذلك، اعتمدي مكياج البشرة الموحد والشفاه الطبيعية.



مكياج عيون أخضر فاتح مع الشفاه الخوخية

مكياج عيون أخضر فاتح مع الشفاه الخوخية



إنه مكياج حيوي جداً يمزج بين اللونين الأخضر والخوخي، وهو أحد أكثر أساليب المكياج عصريةً وحداثة. يكفي أن تمرري ظلال العيون باللون الأخضر النعناعي فوق الجفن العلوي، واحرصي على مزجها جيداً للحصول على لمسة نهائية جذابة. من ثم، طبقي أحمر الشفاه المات باللون الخوخي.



مكياج عيون القطة باللون الأخضر

مكياج عيون القطة باللون الأخضر



إنه مكياج عصري جداً وحيوي ويحاكي أبرز صيحات الموضة، ألا وهي موضة النيون، بحيث تستخدمين فيه الأيلاينر النيون باللون الأخضر بأسلوب عين القطة، إضافة الى خط ناعم باللون الأزرق على طول منبت الجفن العلوي، الى جانب أحمر الشفاه الوردي اللامع.

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