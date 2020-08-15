كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 أغسطس 2020 07:45 مساءً - حفلت أسابيع الموضة العالمية التي أُقيمت مؤخراً، بالعديد من الصيحات والاتجاهات المميزة، التي ستكون الموضة الأبرز خلال المواسم المقبلة، سواء في مجال المكياج أو أكسسوارات وتسريحات الشعر أو موديلات الأظافر... وفي هذا المقال، نرصد أبرز اتجاهات الجمال من أسابيع الموضة العالمية، فاطلعي عليها ولا تترددي في تجربتها.



المناكير الفرنسي

المناكير الفرنسي



إذا كنت قد اعتدت على اعتماد المناكير الفرنسي التقليدي، فقد حان الوقت لاعتماد مناكير فرنسي أكثر إثارة ولفتاً للانتباه، حيث بات بإمكانك استخدام الألوان الحيوية أو الداكنة التي ترغبين فيها، مثل البني والأخضر، والأزرق... إذ إن المناكير الفرنسي الملون سيكون موضة الأظافر الأبرز خلال الأيام المقبلة.

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أكسسوارات الشعر بمختلف أشكالها

أكسسوارات الشعر



من لندن الى باريس، ظهرت أكسسوارات الشعر بكثرة على مدرجات أسابيع الموضة العالمية، وقد أتت بأشكال متعددة، صغيرة ومتوسطة الحجم وكبيرة، والتي بالإمكان اعتماد على معظم تسريحات الشعر، حيث تضفي على تسريحة المرأة لمسة أنيقة ومميزة، في مقدمها ربطات الشعر كبيرة الحجم ومشابك الشعر المرصعة والسلاسل المعدنية الداكنة.



أحمر الشفاه الأحمر

أحمر الشفاه الأحمر



لقد كان أحمر الشفاه الأحمر موضة المكياج الأبرز على منصات عروض أسابيع الموضة في كل من باريس وميلانو ونيويورك ولندن... وبالتالي سيكون رائجاً بشكل كبير خلال المواسم المقبلة، فلا تترددي في اعتماده، فهو يمنحك مظهراً أنثوياً عصرياً وجذاباً. بإمكانك اعتماد الروج الأحمر بدرجاته كافة المات أو اللامعة.

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غرة الشعر

غرة الشعر



ستكون الغرة من أبرز صيحات الشعر خلال الفترة القادمة، بدليل احتلالها حيزاً كبيراً على منصات العروض خلال أسابيع الموضة العالمية التي أُقيمت مؤخراً، وهي ستكون رائجة بمختلف أشكالها: القصيرة، القصيرة جداً، الفرنسية والمتوسطة الطول...



الشعر بلون العنبر

الشعر بلون العنبر



ستكون صيحة العنبر الأكثر رواجاً في عالم تلوين الشعر خلال الأيام المقبلة، فهي اجتاحت مدرجات أسابيع الموضة العالمية، وسيكون الاتجاه نحو العنبر البني الدافئ والعنبر الأشقر والعنبر البرونزي... وهذه الألوان تناسب صاحبات البشرة الفاتحة والسمراء على حد سواء.

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