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طريقة عمل أرز بالجمبري الحار

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كتب: هن -

05:04 م | السبت 15 أغسطس 2020

أرز بالجمبري حار

قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل أرز بالجمبري الحار، وذلك من خلال برنامجها "أميرة في المطبخ" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الأطباق الجانبية التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة في المنزل.

مقادير عمل أرز بالجمبري حار

1 وثلث كوب أرز بسمتي 

2 وثلث كوب مرقة 

نصف كيلو جمبري  وسط مقشر

4 ملعقة كبيرة زبدة 

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم 

1 ونصف ملعقة صغيرة بابريكا 

1 ملعقة صغيرة ملح 

1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة 

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نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود 

نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة 

نصف ملعقة صغيرة زعتر مجفف 

نصف ملعقة صغيرة شطة 

ربع ملعقة صغيرة قرون شطة مجففة ومطحونة

طريقة عمل أرز بالجمبري حار

تذوب الزبدة مع الزيت.

يشوح الثوم ثم يضاف الملح والفلفل.

يضاف الجمبري ويشوح جيدا مع التوابل ثم تضاف الشطة.

تضاف المرقة أو الماء حسب الرغبة وتترك حتى تغلي.

يضاف الأرز ويقلب ويترك حتى تمام النضج ويقدم.

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