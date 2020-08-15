كتبت: ياسمين عمرو في السبت 15 أغسطس 2020 04:43 مساءً - إكسسوارات شعر الستراس، ذات التصاميم والأشكال والألوان المميّزة، تُبرز جمال تسريحة الشعر وتمنحها سحرًا خاصًا. ولا تقتصر هذه الإكسسوارات على الإطلالات المسائية، بل يمكن أيضًا تزيين شعرك بها لإطلالة نهارية أيضًا. وما يميّزها أنها تناسب جميع التسريحات، سواء كانت الشينيون، أو الضفيرة أو الشعر المنسدل على الكتفين. وإذا كنت تمتلكين شغفًا كبيرًا تجاه كل ما هو عصري ولافت ومواكبة كلّ جديدٍ في عالم صيحات الشعر والجمال، "الخليج 365.نت" ينصحك بإلقاء نظرة على موديلات إكسسوارات شعر الستراس، التي جمعناها لك من منصات عروض ربيع وصيف 2020 لتتألقي بإطلالاتك النهارية والمسائية.

موديلات إكسسوارات شعر بالستراس بالصور

موديلات إكسسوارات للشعر لتزيين تسريحة شعرك

إكليل الورد المُزيَّن بالستراس

إكسسوار شعر مزين بالستراس على شكل ورود

يُعد خياراً مثاليًا لتزيين تسريحة الشعر المنسدل والمموّج، ويُشكّل إضافة مميزة إلى تسريحتك حتى أنّه قد يمنحك إطلالة عملية إذا عتمدته مع الشعر القصير، وتتألّقي بلوك عصري مواكبًا لأبرز صيحات موضة الشعر.

حلقات وخواتم الشعر المُزيَّنة بالستراس

إكسسوار لافت على شكل حلقة دائرية

أضيفي رونقًا مميزًا على تسريحة الضفيرة عبر عقد أطرافها، وتزيينها بحلقات أو خواتم الشعر المُزيَّنة بالستراس التي تُعتبر من أحدث موضة إكسسوارات الشعر، لإطلالة عفوية وطبيعية.

فروع الأشجار المُزيَّنة بالستراس

إكسسوار بتصميم لافت وجذاب

اعتمدي إكسسوار فروع الأشجار لتضفي لمسة مميزة إلى تسريحتك، واتركي أطرافه منسدلة أو قومي بلفّها، وفقًا لما ترينه مناسبًا لإطلالة أنيقة وراقية.

البروش المُزيَّن بالستراس

إكسسوار شعر مزين بالستراس لإطلالة أنيقة وناعمة في الوقت ذاته

إذا كنت تتمتعين بشعر طويل وترغبين في تزيينه بإكسسوار منعشٍ لتُضفي من خلاله لمسة من المرح والحيوية إلى إطلالتك، ننصحك باختيار إكسسوار مزيّن بالستراس الناعم مع تسريحة الشينيون، ليمنحك إطلالة أنيقة ولافتة للنظر.



ورود حمراء مزيّنة بالستراس

إكسسوار شعر بتصميم لافت

ابرزي جمال تسريحة شعرك عبر اعتماد تسريحة ذيل الحصان المنخفضة على شكل ضغيرة، واربطي شعرك أولاً بالرباط المطاطي ثمّ قومي بتثبيت الفيونكة المُزيَّنة بالستراس للحصول على إطلالة عفوية وعادية مع شريط الفيونكة المنسدل على الظهر.

مشبك ناعم مزيّن بالستراس

مشبك مزيّن باكسسوارات ناعمة

إذا كنت ترغبين في رفع شعرك عن وجهك، ننصحك بأن تعتمدي تسريحة الشعر المرفوع مع الغرّة الأمامية بالطريقة الكلاسيكية، تُعد هذه الإطلالة حليفتك لجميع مناسباتك.

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تاج الشعر المُزيَّن بالستراس

إكسسوار على شكل تاج مزين بالستراس لإطلالة أنيقة

يأتي تاج الشعر بأشكال وأحجام مختلفة، ولعلّ أكثر ما يميّزه هو أسلوبه المتنوع الذي يتيح لك التنقل من إطلالةٍ إلى أخرى، يمكنك تطبيقه مع تسريحة الشعر المنسدل أو الملموم، لتتألقي جمالًا وجاذبية.

طوق مُزيَّن بالستراس

طوق بتصميم لافت مزيّن بالستراس

إذا كنت تبحثين عن ستايل أنيق وراقي لتتألقي سحرًا وجمالًا في إطلالاتك اليومية هذا الصيف، إذًا لا تتردّدي في اختيار هذا الإكسسوار مع تسريحة الشعر المالس والفرق الوسطي لإطلالة نابضة بالأنوثة والجاذبية.

دبوس الشعر المُزيَّن بالستراس

دبوس مزيّن بالستراس لإطلالة ساحرة

استخدام الدبوس من الإكسسوارات المعتمدة بشكل كبير لتتناسب مع مختلف تسريحات الشعر، ومن بينها تسريحة الشعر المالس بالفرق الجانبي لتثبيت الشعر، يتمّ وضعه بطريقةٍ مرئية، فبهذا الأكسسوار البسيط ستسلطين الضوء على إطلالتك الجذابة.

المشبك الكلاسيكي المُزيَّن بالستراس

زيّني تسريحة شعرك الكاريه بإكسسوار مزين بستراس ناعم

دائمًا ما تُعتبر إكسسوارات الشعر فكرة مناسبة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمشابك الشعر الكلاسيكية التي تمنحك إطلالة أنيقة ومميزة، يمكنك تنسيقها مع تسريحة الكاريه.

المشبك المزدوج المُزيَّن بالستراس

مشبك للشعر مزين بستراس

يتميّز هذا الإكسسوار بأنّه أكثر جرأة من المشابك التقليدية، يستطيع أن يحول إطلالتك بالكامل في ثوانٍ، طبّقي المشبك على جانب شعرك نزولًا أعلى الأذن مع تسريحة البوب، للحصول على إطلالة عصرية بسهولة وبمنتهى البساطة.

دبوس الشعر الكلاسيكي المُزيَّن بالستراس

زيّني تسريحة شعرك العفوية بإكسسوار ناعم

ترتكز هذه الإطلالة على إستخدام دبوس الشعر الكلاسيكي مع تسريحة الشعر الويفي لا يتعلق الأمر بتثبيت الشعر إنّما بالإطلالة، فإذا كان الدبوس الواحد غير كافيًا، يمكنك تطبيق الثاني لإضفاء لمسة ملفتة إلى إطلالتك.

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