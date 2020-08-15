صور.. تعرف على ابنة شويكار الوحيدة "أبوها ليس فؤاد المهندس"

علاقات و مجتمع

بملابس سوداء ووجه يحمل ملامح الحزن والتأثر على رحيل والدتها الفنانة شويكار، ظهرت منة الله الجواهرجي، الابنة الوحيدة للراحلة، في مستشفى الصفا بالمهندسين، حيث يتواجد جثمان والدتها، إذ حرصت على تشييع الجثمان إلى مثواه الأخيرة.

ورحلت بالأمس الفنانة شويكار، وبحسب مصدر لـ"الوطن"، كشف أن سبب وفاة الفنانة شويكار، يرجع إلى انفجار في المرارة، إذ كانت تُعاني من بعض المشكلات الصحية من الفترة الأخيرة.

ويرصد "هن" في هذا التقرير بعض المعلومات عن الابنة الوحيدة للراحلة شويكار، وهي ليست ابنة الفنان الراحل فؤاد المهندس، الذي تزوج شويكار لمدة 20 عامًا.

- هي الابنة الوحيدة للفنانة الراحلة شويكار، أنجبتها من زوجها الأول المحاسب حسن نافع الجواهرجي.

- تحمل ملامح الشبه بينها وبين والدتها شويكار، خاصة أن فارق السن بينهما ليس كبير فأنجبتها في عمر الـ17 عامًا.

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- حصلت شويكار على لقب الأم المثالية، بسببها، إذ ترملت في عمر الـ18 عامًا، وظلت تعمل وتدرس وتربي طفلتها "منة"، فاختارها نادي "سبورتنج" لتصبح الأم المثالية.

- تربت مع أبناء الفنان الراحل فؤاد المهندس "أحمد ومحمد"، فهم بمثابة أشقائها.

- وصفت الفنان الراحل الراحل فؤاد المهندس، بالأب والصديق والأخ، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها السابق "هنا العاصمة".

- تقول "منة" إنها تعلمت من الراحل فؤاد المهندس، الالتزام والمسئولية، وتربطهما علاقة قوية إذ كان يحرص على المذاكرة معها وتوصيلها للامتحان والانتظار حتى العودة، بحسب مكالمتها مع الإعلامية لميس الحديدي.

- تزوجت "منة" من السيد محمود عطا الله، وأنجبت منه ابنتين هما هند وفرح.

- تزوجت ابنتها "هند" قبل عدة سنوات من المنتج شريف فريد، وأنجبت ابنتها "نازلي".