ميريهان حسين تنعى شويكار: ملهمة أجيال ومثال للمرأة الجذابة

علاقات و مجتمع

نعت الفنانة ميريهان حسين، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، الفنانة شويكار التي توفيت أمس الجمعة، عن عمر 85 عامًا، بعدما قدمت تاريخ طويل من الأعمال الفنية، أبرزها الثنائيات التي جمعتها بالفنان الراحل فؤاد المهندس، أثناء زواجهما لفترة طويلة ثم انفصلا.

وشاركت ميريهان صورة قديمة لشويكار، عبر حسابها وعلقت عليها: "ألف رحمة ونور.. ملهمة أجيال ومثال للمرأة الجميلة الجذابة ربنا يرحمك ويجعلك من أهل الجنة.. لن ننساكي".

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وأعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إقامة جنازة الفنانة شويكار عقب صلاة الظهر، اليوم السبت، على أن يكون الدفن بمقابر أسرتها بـ6 أكتوبر.

وكان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أعلن وفاة الفنانة شويكار، اليوم.وكتب عزوز عادل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الفنانة شويكار في ذمة الله".