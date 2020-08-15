بعد مصرع طفل صعقا بالكهرباء في حفل زفاف.. حوادث راح ضحيتها الأطفال

علاقات و مجتمع

تعددت الحوادث والموت واحد، وقائع مختلفة راح ضحيتها أطفال في مقتبل العمر، آخرها واقعة وفاة طفل في حفل زفاف صعقا بالكهرباء، أثناء مشاهدة حفل الزواج، ولم تكن هذه الواقعة الأولى، بل سبقها عدد من الحوادث الأخرى، يرصدها "هُن" في التقرير التالى.

مصرع طفل صعقا بالكهرباء أثناء حفل زفاف في الفيوم

بقرية بيهمو، بمحافظة الفيوم، لم يتوقع طفل يوسف وحيد عويس في السابعة من عمره وفاته صعقا بالكهرباء اثناء حضوره حفل زفاف، ونقلت جثته لمستشفى سنورس المركزي، إثر إصابته بصعق كهربائي.

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وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة، تبين أن سبب الوفاة توقف عضلة القلب، بسبب صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 3741 لسنة 2018م إداري مركز سنورس.

مصرع طفل 3 أعوام في حفل زفاف صعقا بالكهرباء

لقى طفل يدعى "مالك" 3 سنوات مصرعه اثناء حفل زفاف صعقا بالكهرباء، وذلك بأحد الكافتيريات المطلة على الشاطىء، في بورسعيد وذلك بسبب سلك كهرباء غير مؤمن، وتم تحرير محضرا بالواقعة.

مصرع طفل صعقا بالكهرباء أثناء محاولات العثور على طائرته الورقية

جرف طائرته نحو أحد أعمدة الكهرباء بقرية الدير التابعة لطوخ، حتى تكتب نهايته هذه اللحظة بعد صعقه بالكهرباء، حتى يلفظ حينها انفاسه الأخيرة، وينقل إلى المستشفى جثة هامدة.

وترجع تفاصيل الواقعة عند تلقى مدير أمن نيابة القليوبية بلاغ بمصرع طفل 18 عامًا، صعقا بالكهرباء، اثناء محاولة الطفل العثور على الطائرة بأحد أعمدة الكهرباء لمس العمود ولقى مصرعه.