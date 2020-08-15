علاقات و مجتمع
من بين الشائعات التي حاصرت الفنانة شويكار في حياتها هو وجود صلة قرابة بينها وبين الفنانة شاهيناز طه، بالإضافة لأن لها شقيقة منعتها من الظهور حتى لا تأخذ منها الأضواء.
ونفت الرحلة الشائعتين مرارًا وتكرارًا، حيث أكدت أن الفنانة شاهيناز ليست شقيقتها كما يُشاع.
وأضافت شويكار في حوارتها الصحفية والتليفزيونية، أن وجود تشابه في الاسم بين "طه" وشقيقتها، هو الذي دفع البعض للربط بينهما وأنها مجرد زميلة جمعتهما أعمال فنية فقط.
وأشارت الراحلة أن شقيقتها شاهيناز كانت متزوجة من حلمي بكر وانفصلت عنه ثم تزوجت من مهندس وتعيش معه بأمريكا، ولم تدخل عالم التمثيل على الإطلاق.
وأعلن عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنانة شويكار، قبل قليل.
وكتب عزوز عادل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الفنانة شويكار في ذمة الله".
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات عن شقيقة شويكار.. طليقة حلمي بكر ولم تدخل عالم الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.