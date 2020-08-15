الامارات | # سياحة بلادي.. «جزيرة النخلة».. الرفاهية كما في الأفلام.. والأحلام

شكرا لقرائتكم خبر عن # سياحة بلادي.. «جزيرة النخلة».. الرفاهية كما في الأفلام.. والأحلام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يُطلق عليها مدينة الأحلام من فراغ، فهناك عدد كبير من الأماكن السياحية في دبي تجعل الزائر والسائح، أو حتى المقيم فيها، لا يعلم من أين يبدأ، لأن عديد المعالم والأماكن الساحرة يجعل العقل لا يصدق أنها حقيقة، وأن ما يراه كأنه مشهد من أحد الأفلام أو شيء من الأحلام.

جزيرة النخلة

تعتبر جزيرة نخلة جميرا، الموجودة في دبي، إحدى أكبر الجزر الاصطناعية في العالم، وهي أول سلسلة من جزر النخيل في دبي، اشتُهرت بتصميمها على شكل شجرة النخيل، وتم إطلاق المشروع الطموح أول مرة في عام 2001، حيث تم استخدام عملية استصلاح الأراضي لإنشاء نخلة جميرا، وتم تسليم أول العقارات السكنية الفاخرة لأصحابها بحلول نهاية عام 2006، وقد تم تطوير نخلة جميرا بشكل أكبر لاستيعاب المرافق السياحية والترفيهية التي تجعل من هذه الجزيرة وجهة محببة للسياح من جميع أنحاء العالم، ويربط خط حديدي بطول 5.4 كيلومترات بين جزيرة نخلة جميرا والبر الرئيس لدبي.

Advertisements

أتلانتس دبي

أتلانتس دبي هي جزيرة صُنِعت من قبل الإنسان تقع في دبي في منتصف جزيرة جميرا، وهي عبارة عن فندق ضخم تمّ افتتاحه في عام 2008، ويضم نحو 1539 غرفة للضيوف، كما تعتبر الغرف الخاصة بالفندق ذات تصميم مميّز، كونها تعبّر عن النهج الأسطوريّ الخاص بقصة أتلانتس، وهي الجزيرة الخيالية التي كُتبت من قبل أفلاطون، ويشار إلى إمكانية زيارة السياح لحديقة أكوافنتشر المائية في الموقع، وشاطئ ناسيمي الذي يستضيف الحفلات الموسيقيّة وغيرها من الفعاليّات الترفيهية. ومن الجدير بالذكر أنّ فندق أتلانتس دبي هو رمز للأناقة والثراء، حيث يعدّ من أشهر الفنادق والمنتجعات في دبي، بالإضافة إلى كونه من أشهر الفنادق الذي يقدّم التفاصيل الدقيقة لجميع غرف الفندق، مثل: توفير الراحة، والتأثيرات العربية التي يظهرها، كما يضمّ هذا الفندق تجربة فريدة من نوعها لاستكشاف الحياة المائية، واستكشاف أطلال جديدة في أتلانتس.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news