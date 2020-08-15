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الامارات | رقم قياسي جديد لحذاء انتعله مايكل جوردان

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نيويورك ■أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيع حذاء رياضي، انتعله أسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان، بـ615 ألف دولار، محطماً رقماً قياسياً لحذاء آخر للاعب نفسه قبل أشهر، كما أعلنت دار «كريستيز» للمزادات، أول من أمس.

ويحمل الحذاء اسم «إير جوردان 1 هايز»، انتعله النجم الأميركي في مباراة استعراضية في إيطاليا، عندما سحق كرة حطمت زجاج اللوحة الخلفية للسلة.

وقالت كايتلين دونوفان، مديرة مبيعات حقائب اليد والأحذية في «كريستيز»، التي نظمت المزاد مع متاجر «ستاديوم غودز»: «هذا الحذاء الأصلي مع قطعة فعلية من اللوحة الخلفية، قطعة زجاج في نعل الحذاء».

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سجل جوردان 30 نقطة في تلك المباراة، مرتدياً الحذاء البالغ قياسه 13,5، وبالألوان الأحمر والأسود والأبيض لفريقه شيكاغو بولز.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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