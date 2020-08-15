الامارات | رقم قياسي جديد لحذاء انتعله مايكل جوردان

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شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي جديد لحذاء انتعله مايكل جوردان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيع حذاء رياضي، انتعله أسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان، بـ615 ألف دولار، محطماً رقماً قياسياً لحذاء آخر للاعب نفسه قبل أشهر، كما أعلنت دار «كريستيز» للمزادات، أول من أمس.
ويحمل الحذاء اسم «إير جوردان 1 هايز»، انتعله النجم الأميركي في مباراة استعراضية في إيطاليا، عندما سحق كرة حطمت زجاج اللوحة الخلفية للسلة.
وقالت كايتلين دونوفان، مديرة مبيعات حقائب اليد والأحذية الرياضية في «كريستيز»، التي نظمت المزاد مع متاجر «ستاديوم غودز»: «هذا الحذاء الأصلي مع قطعة فعلية من اللوحة الخلفية، قطعة زجاج في نعل الحذاء».
سجل جوردان 30 نقطة في تلك المباراة، مرتدياً الحذاء البالغ قياسه 13,5، وبالألوان الأحمر والأسود والأبيض لفريقه شيكاغو بولز.
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