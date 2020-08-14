إطلالات نادية الجندي الشبابية تبهر الجمهور: "الحلوة لسه صغيرة"

لايف ستايل

إطلالة شبابية متعددة الألوان، تألقت بها الفنانة نادية الجندي، لتلفت الأنظار في "فوتوسيشن" من المصور محمود رؤوف، أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية، وسط إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمظهرها، وعدم ظهور علامات تقدم العمر عليها.

اختارت "الجندي" الظهور بفستان "أوف شولدر" قصير، والذي تميز بأنه مزين برسوم ورود متعددة الألوان، فضلا عن قبعة متعددة الألوان، ونظارة شمسية كبيرة، لتنهال عليها التعليقات المشيدة بإطلالتها، أبرزها: "كلك شبابك وحيوية وانطلاق"، و"شكلك أصغر مني"، و"كل ما تكبر تحلى"، و"الحلوة لسه صغيرة على رأي سعاد حسني".

"هن"، رصد أبرز الإطلالات الشبابية لنادية الجندي، خلال الفقرات التالية.

وفي يونيو الماضي، ظهرت الفنانة مرتدية فستان "بينسل"، ملون من البيج والأبيض والأسود، على صندل جملي، وارتدت شابو على شعرها، مع نظارة شمسية.

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خلال أحد لقاءات نادية الجندي الإعلامية على شاشة MTV اللبنانية، أطلت بـ"جيب" سوداء قصيرة، وقميص فضفاض، والذي تميز بأنه شفاف ومزين بنقوش متعددة الألوان، وبأكمام طويلة، فضلا عن "بوت" أسود طويل، مع اختيارها تسريحة شعر إنسيابية.

وفي الصيف الماضي، لفتت الأنظار بفستان أبيض قصير، من الدانتيل المفرغ، دون أكمام أو حمالات، وحذاء رياضي بنفس اللون، وكاب شعر ملون، خلال قضائها عطلتها الصيفية، أمام أحد الشواطئ.

خلال الاحتفال في شم النسيم 2019، وظهرت "الجندي" بـ3 أزياء شبابية، أولها فستان فضفاض متعدد الألوان، أما الإطلالتان الأخريان فهما "تيشرت" أبيض، بالإضافة إلى بنطلون "جينز مقطع"، مرفقة تعليق باللغتين العربية والإنجليزية: "كل سنة وأنتم طيبون.. شم نسيم سعيد".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندي، مشاركتها في مسلسل "سكر زيادة"، الذي عرض في رمضان 2020، وشاركها النجمات سميحة أيوب، نبيلة عبيد، هالة فاخر.