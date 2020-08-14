تألّقي بأجمل العقود الماسية في مناسباتكِ

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 أغسطس 2020 10:44 مساءً - يقولون إنّ الألماس هو الصديق الأفضل السيدات، وإنهن ينجذبن نحوه له تماماً كانجذابهن نحو الصديقات اللواتي يكملن شخصيتهن وأسلوبهن، فكيف لو كانت العقود الماسية المتميزة بصياغتها الفاخرة وتصاميمها الغنية واللافتة، تعكس هذه الشخصيات؟

فاخر وغني وأنيق شانيل CHANEL بدأت علاقة المرأة بالماس منذ اكتشاف هذا الحجر الفاخر والغنيّ، فهو يرافق إطلالاتها الأنيقة والمترفة، ولا يضاهيه حجر في فخامته وقدرته على إغناء إطلالتها وإضفاء لمسة الاشراق التي تحلم بها على مظهرها. ولعل العقود الماسية من أكثر المجوهرات التي تلف الأنظار إلى حضور المرأة، خاصة عندما تكون المناسبة هامة الى أقصى الحدود، يكفي أن تزيّني عنقك بعقد الماسي لكي تنعمي بإطلالة ملؤها الفخامة والترف.

اختاري عقداً على شكل بتلات الأزهار وأوراق الشجر، هذا العقد مستوحى من عالم الطبيعة الخلابة ، مصنوع من الذهب الأبيض ومرصّع بالكامل بأحجار الماس البيضاء.

لم لا تتجهين إلى خيارات أكثر كلاسيكية بتصاميم بسيطة لا تخلو في الوقت نفسه من لمسة الترف، اختاري عقداً ناعماً جداً يضفي لمسة أنوثة على إطلالاتكِ.

من العقود الماسية التي ستلفت الأنظار إلى إطلالتكِ، اختاري عقداً على شكل ريشة مرصّعة بالألماس.

بإمكانك أن تختاري عقد الماس لتزيّني به إطلالتكِ في السهرات، اختاري التصميم الذي يليق بياقة فستانكِ، فإذا كان فستانكِ، على سبيل المثال، يتميّز بياقة على شكل V بإمكانكِ أن تختاري عقداً مصنوعاً من الذهب الأبيض والمرصّع بأحجار ألماس صغيرة مع حجر كبير على شكل إجاصة.

لتزيّني به إطلالتكِ في السهرات، اختاري التصميم الذي يليق بياقة فستانكِ، فإذا كان فستانكِ، على سبيل المثال، يتميّز بياقة على شكل V بإمكانكِ أن تختاري عقداً مصنوعاً من الذهب الأبيض والمرصّع بأحجار ألماس صغيرة مع حجر كبير على شكل إجاصة. إذا كان فستانكِ بياقة مبرومة، فبإمكانكِ أن تختاري عقداً أشبه بتصميم عقود التشوكر، يلتفّ على رقبتكِ ويضيء إطلالتكِ بأحجار الألماس التي رصّعته بالكامل.

لإطلالة جريئة ولافتة وخيار فريد، لم لا تختارين عقداً على شكل طير مرصّع بالكامل بالألماس، مع عين من الزمّرد ومنقار من عرق اللؤلؤ الأسود.

مهما كانت قطعة الملابس التي تختارينها في مناسباتكِ هذا الصيف، يكفي أن تزيّني إطلالتكِ بعقد من حجر الماس المتوهّج لتنعمي بحضور راقٍ ولافت. تابعي المزيد: أقراط من الألماس لإطلالة مشرقة في السهرات

إبداع وترف لويس فويتون Louis Vuitton تميّزت العقود الماسية التي قدّمتها الدور العالمية لهذا الصيف بالكثير من الفخامة والترف، فهي لم تأتِ بتصاميم عادية، إنما اكتسبت أشكالاً معقدّة تنمّ عن كثير من الإبداع.

إختاري عقداً من الماس مع فستانكِ الأسود ، النيلي ، الأحمر أو الأزرق ، فهو يليق بكل الألوان والأزياء، فلم لا تختارين عقداً مزيّناً بحجر الزمرّد البارز.

إذا كانت السيدة صاحبة خيار كلاسيكي، فما عليها سوى أن تختار عقداً ماسياً بتصميم ناعم، لجعل إطلالتها متوهّجة في مناسبات هذا الصيف.

تتنوّع تصاميم العقود الماسية الخاصة بالمناسبات ما بين الكبيرة منها والضخمة، وما بين الرفيعة والناعمة، بحيث يمكن تنسيقها مع مختلف أنماط الفساتين المميزة، سواء أكانت منقوشة أو محايدة.

أخيراً، لكي يتم تسليط الضوء على العقد الماسي، ينصح خبراء الموضة بأن تعتمده السيدة لوحده من دون أية إضافات، يمكنها في حال كان شعرها مرفوعاً أن تنسّق معه أقراطاً ناعمة وصغيرة مصنوعة من الماس والذهب الأبيض. تابعي المزيد: سلاسل ذهب ناعمة من أهم دور المجوهرات العالمية

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