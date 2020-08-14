محمد رشاد يرد على مي حلمي: طلقتها 3 مرات بحضورها (صور)

علاقات و مجتمع

انتقادات واسعة، تعرض لها الفنان محمد رشاد، بعد إعلان انفصاله عن الإعلامية مي حلمي، عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما دفعه للرد على تلك الانتقادات عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

ورد "رشاد" على هجوم متابعة له بسبب عدم إخبار زوجته بطلاقه، لها قائلا: "يا أستاذة يا فاضلة يا بنت الأصول، طلاق 3 مرات يعني بحضورها، مش سوشيال ميديا، هو الكلام محتاج ترجمة".

ويأتي ذلك ردا على منشوره: "أنا قررت أمسح أي بوست أو حاجة تخص موضوع الانفصال، احتراما للطرف الآخر والعشرة اللي بينا، لأن بصراحة أغلب التعليقات اللي بشوفها على مدار يومين فيها تجريح وإساءة وتجاوز مرضهاش ولا ليا ولا ليها.. وربنا يوفق الجميع".

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يأتي ذلك بعد ساعات من تدوين "رشاد"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بعد 3 مرات طلاق أكيد مينفعش نكمل وكأنه محصلش، أنا بطلب من كل الناس سواء بتحبني أو لا، بتابعني أو متعرفنيش أصلًا، إنهم يعدوا الموضوع كأنه مجاش قدامهم، لأني مهما شفت من تعليقات سخيفة أو كويسة أو حتى هجوم من حد مش هتكلم عن تفاصيل زواجي بالحلو أو الوحش، وفي الأول والآخر ياريت نراعي أن البنت بتتأثر بالكلمة الوحشة قبل الحلوة".

وتابع: "قضينا أيام منها الحلو ومنها اللي مش حلو، وكل شيء نصيب وقدر من ربنا، وبتمنى كل الخير والسعادة للناس ولإنسانة طيبة وليها مكانة في قلبي، والنصيب والعشرة انتهت لحد هنا، وده هيكون آخر حاجة ممكن أقولها بخصوص الموضوع ده".

وكانت مي حلمي، أكدت أنها لا تعرف حتى الآن حقيقة انفصالها أو طلاقها من زوجها الفنان محمد رشاد.

وأضافت "مي"، عبر "ستوري" صفحتها بإنستجرام: "ردا على كل ما نشر من الأمس عن خبر طلاقي لم يتم إعلامي رسميا حتى الآن، ولقد علمت بخبر انفصالي وطلاقي عن طريق السوشال ميديا زي ما أنتم عرفتم بالظبط، وآسفة حاولت التأكد من الخبر من زوجي الحالي أو السابق مش عارفة بصراحة، لكن تليفونه مغلق حتى الآن".