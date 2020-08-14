أسماء أبو اليزيد تتذكر والدها الراحل بكلمات مؤثرة: "ادعو للرجل الجميل"

علاقات و مجتمع

بكلمات مؤثرة تذكرت الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد، والدها الراحل، إذ نشرت صورة تجمعها به عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "أبو اليزيد"، صورة من طفولتها تجمعها بوالدها الراحل، معلقة عليها: "أبي العزيز.. وحشتني.. ربنا يرحمك رحمة واسعة على قد كرمه وعلى قد قلبك الكبير، ويغفرلك وينظر إليك نظرة رضا ويجعل تعبك في ميزان حسناتك ويجمعني بيك في الجنة.. فضلًا ادعو لهذا الرجل الجميل".

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تفاعل مع منشور "أسماء"، العديد من متابعيها وأصدقائها من الوسط الفني في الدعاء له ومن بينهم الفنانة سوسن بدر والفنانة زينة: "الله يرحمه وتعيشي وتفتكري"، "ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

ويذكر أن الفنانة أسماء أبو اليزيد تشارك في تصوير الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، وهو من بطولة الفنانة رانيا يوسف، ويشاركها عدد من الفنانين منهم أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول.