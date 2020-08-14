6 أجزاء في جسمك عديمة الفائدة.. كان يستخدمها أسلافنا قديما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

أجسامنا لم تبدو كما هي اليوم بدون تغيير، إذ شهدت سنوات وسنوات لما نسميه التطور، نظرًا لأن أسلافنا غيّروا عاداتهم اليومية من أجل التكيّف مع بعض التغييرات في بيئتهم، فقد استجاب أجسامهم على مر السنين من خلال التكيّف مع احتياجاتهم الجديدة.

منذ عصور ما قبل التاريخ، لم تتوقف عن التطور والتغير والتكيف، وبغض النظر عن مقدار الوقت الذي مر، لا تزال هناك بعض أجزاء بالجسم ليست مفيدة جدًا بالنسبة لنا في حياتنا الحالية.

وأورد موقع Bright Side الأمريكي 6 أجزاء من جسم الإنسان قد تكون مفيدة لأسلافنا، لكنها اليوم لم تعد مفيدة لنا، وهي كالتالي:

1. عضلة راحية طويلة

قد لا يمتلك بعض الأشخاص شيئًا يسمى عضلة الراحية الطويلة، ويمكنهم حتى العيش دون معرفة ذلك عن أنفسهم.

دعنا نتعرف على كيفية اكتشاف ما إذا كانت لديك هذه العضلة، الأمر سهل للغاية: حاول أن تلمس إصبعك الصغير بإبهامك أثناء تحريك راحة يدك باتجاه وجهك، إذا كان لديك بالفعل، يجب أن تكون قادرًا على رؤية العضلات ترتفع، مثل وتر في ذراعك.

إذا كنت ممن يمتلكون هذه العضلة، فربما تتساءل عما تُستخدم من أجله حسنًا، لا شيء. وتشير جميع الأدلة إلى حقيقة أنه في الواقع مجرد شيء ورثناه عن أسلافنا. بالطبع، لقد استخدموا هذه العضلة طوال الوقت، ولكن منذ أن أصبح استخدام الإبهام شيئًا (منذ وقت طويل)، أصبحت عضلة الراحية الطويلة عديمة الفائدة.

2. الزائدة الدودية

يدرك معظمنا وجود الزائدة الدودية فقط عندما تتضخم وتؤدي إلى الالتهاب الشهير. وبعد استئصالها يستمر الناس في حياتهم كما لو لم يحدث شيء على الإطلاق، كان يُعتقد أنها عديم الفائدة. لكن في الواقع، أظهرت الدراسات أن الزائدة الدودية تحمي جهاز المناعة لديك من خلال استضافة بكتيريا صحية تنظم الفلورا المعوية.

قد يبدو هذا غامضًا بعض الشيء، لذا دعنا نقسمه قليلاً. عندما يكون لدينا أنواع معينة من الأمراض، مثل التهاب المعدة والأمعاء، يريد أجسامنا تنظيفها بأي ثمن.

هذا عندما تبدأ في التخلص من البكتيريا، لكنها تفعل ذلك دون تمييز البكتيريا الجيدة من الضارة، لكن معدتنا تحتاج بالفعل إلى البكتيريا لتعمل بشكل صحيح.

3. الجهاز الميكعي الأنفي

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يعتبر العضو الميكعي الأنفي عضوًا مساعدًا له علاقة بحاسة الشم لديك، يقع في تجويف الأنف، أي داخل أنفك بشكل أساسي.

تمتلكه العديد من أنواع الحيوانات، ولكن في الواقع، في جنسنا البشري ليس أكثر من عضو أثري. لم يتمكن العلماء من العثور على دليل على وجود أي خلايا عصبية حسية نشطة مثل تلك الحيوانات، حتى يتمكنوا من استخدام هذا الجزء من أجسامهم بشكل صحيح.

4. ضروس العقل

قد تكون ضروس العقل هي الأسنان الأقل احتمالاً أن نفقدها عندما نكون عند طبيب الأسنان حتى تتم إزالتها. عادة ما تكون ملاحظة وجودهم أمرًا سيئًا، لأنه يعني أنهم يزعجون شيئًا ما.

وعلى الرغم من أنها قد تكون مصدر إزعاج لنا، إلا أنها كانت مهمة جدًا لأسلافنا، إذ استخدموها لطحن الأنسجة النباتية.

وتدعي بعض الدراسات أن جماجم أسلافنا كانت لها فك أكبر وأسنان أكثر، ومع تغير عادات الأكل البشرية، تطورت فكوكنا لتصبح أصغر، وأصبحت ضروس العقل لا وظيفة لها، وغالبًا ما تكون أكثر ضررًا من أي شيء آخر، لذلك يختار أطباء الأسنان إزالتها.

5. عضلات الأذن

بعض القرود لها عضلات في أذانها حتى تتمكن من تحريكها وإدراك أي صوت يمكن أن يكشف عن تهديد قريب. ومع ذلك، فإن جنسنا لديهم عضلات أذن ضعيفة النمو لدرجة أن هذه العضلات لا تعمل وليس لها سبب بيولوجي للقيام بذلك.

ويمكننا أن نجد أشخاصًا لديهم قدرة على تحريك آذانهم بسهولة. على الرغم من أن هذا قد يكون شيئًا رائعًا، إلا أنه من الواضح أنه بعيد كل البعد عن كونه ضروريًا لبقائنا كما هو الحال بالنسبة للقرود.

6. Plica semilunaris

هذه طية صغيرة جدًا من الأنسجة توجد في الزاوية الداخلية للعين، يخلط الناس بينها وبين الغدة الدمعية، وهي جزء العين الذي يسبب الدموع.

الثنية الهلالية هي بقايا الجفن الثالث، والمعروفة باسم الغشاء النقطي، والتي يمكن أن تجدها في الحيوانات الأخرى، مثل الطيور على سبيل المثال. اليوم، هذا الجزء من أجسامنا يساعدنا فقط على تدوير مقلة العين وتصريف دموعنا.