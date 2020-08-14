"حر الصيف" يسبب أيضا انتفاخ المعدة.. إليك 6 طرق بسيطة لعلاجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

لانتفاخ البطن العديد من الأسباب، غير التهابات القولون وأمراض المعدة، ومن ضمن الأسباب الأخرى التعرض للطقس الحار.

ونقلت صحيفة "the sun" البريطانية عن خبراء تغذية قالهم بأن البطن هي الجزء الأول من الجسم الذي يتفاعل مع الطقس الحار.

وقالت مستشارة التغذية الشاملة البريطانية "ستيفاني باباداكيس"، إن الطقس الحار يمكن أن يسبب الجفاف والذي بدوره يؤدي إلى الانتفاخ.

وأوضحت ستيفاني أن الجسم يفقد كمية كبيرة من المياه والإلكتروليتات حينما يعرق الجسم، فتؤدي هذه العملية إلى انتفاخ الجهاز الهضمي ويشعر الشخص بالتعب والدوار والخمول.

يمكن أن يؤدي هذا بعد ذلك إلى انتفاخ الجهاز الهضمي، والذي قالت ستيفاني إنه يمكن أن يتركك تشعر بعدم الارتياح والتعب والدوار والخمول.

كيف يمكن التغلب على انتفاخ البطن من الطقس الحار؟

1- رطب جسمك:

إذا كنت تشعر بالانتفاخ، فيجب أن تشرب المزيد من السوائل، ويمكنك بعدها التخلص من الجفاف، اشرب الماء دائمًا حتى لو لم تشعر بالعطش.

يحتاج جسمك في هذه الفترة أيضا إلى البوتاسيوم، فهو يساهم بحد كبير في التخلص من أعراض الانتفاخ، وتشمل المشروبات ماء جوز الهند أو الحليب.

2- تجنب الأطعمة المسببة للانتفاخ:

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يمكن أن تسبب الأطعمة الغنية بالألياف مثل البروكلي والقرنبيط الشعور بعدم الراحة وتحفز الانتفاخ.

تجنب أيضا تناول الفاصوليا والعدس والمشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين، فهي تؤدي إلى عدم الشعور بالراحة.

3- ضع الأطعمة المعلبة جانبًا:

تقول أخصائية التغذية البريطانية "ليزا بورج"، إن الأطعمة المعبأة قد تسبب انتفاخ المعدة، لذا يجب تجنبها للمساعدة في علمية التمثيل الغذائي، واستبدلها بالأطعمة الصحية الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور.

4- تجنب منتجات الألبان في الطقس المرتفع:

تحتوي معظم منتجات الألبان على اللاكتوز الذي يصعب على الجسم هضمه خاصًة في الوقت الحار، فعليك تجنب المنتجات مثل الجبن والحليب.

5- الابتعاد عن الأطعمة المقلية:

تحتوي الأطعمة المقلية على الصوديوم والدهون المتحولة التي ينتج عنها تراكمات للدهون في المعدة.

6- استرخاء الأمعاء:

قالت إميلي رولاسون، أخصائية التغذية البريطانية، إن الإجهاد يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية في الجهاز الهضمي، لأن صحة الأمعاء ترتبط ارتباطا وثيقا بالعواطف لذا فإن القلق يزعج المعدة.

ويمكن حل هذه المشكلة بالتحكم في التوتر عن طريق ممارسة الرياضة والتخلص من العادات الغير صحية مثل التدخين.