- 1/2
- 2/2
علاقات و مجتمع
علق الفنان محمد رشاد، على طلاقه من مي حلمي، خاصة بعد الجدل الذي أثير مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "النصيب والعشرة انتهت لحد هنا".
وكتب "رشاد" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بعد 3 مرات طلاق أكيد مينفعش نكمل وكأنه محصلش، أنا بطلب من كل الناس سواء بتحبني أو لا، بتابعني أو متعرفنيش أصلًا، إنهم يعدوا الموضوع كأنه مجاش قدامهم، لإني مهما شفت من تعليقات سخيفة أو كويسة أو حتى هجوم من حد مش هتكلم عن تفاصيل زواجي بالحلو أو الوحش، وفي الأول والآخر ياريت نراعي إن البنت بتتأثر بالكلمة الوحشة قبل الحلوة".
وتابع: "قضينا أيام منها الحلو ومنها اللي مش حلو، وكل شيء نصيب وقدر من ربنا، وبتمنى كل الخير والسعادة للناس ولإنسانة طيبة وليها مكانة في قلبي، والنصيب والعشرة انتهت لحد هنا، وده هيكون أخر حاجة ممكن أقولها بخصوص الموضوع ده".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رشاد يعلن: طلقت مي حلمي 3 مرات ومينفعش نكمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.