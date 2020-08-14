محمد رشاد يعلن: طلقت مي حلمي 3 مرات ومينفعش نكمل

علاقات و مجتمع

علق الفنان محمد رشاد، على طلاقه من مي حلمي، خاصة بعد الجدل الذي أثير مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "النصيب والعشرة انتهت لحد هنا".

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وكتب "رشاد" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بعد 3 مرات طلاق أكيد مينفعش نكمل وكأنه محصلش، أنا بطلب من كل الناس سواء بتحبني أو لا، بتابعني أو متعرفنيش أصلًا، إنهم يعدوا الموضوع كأنه مجاش قدامهم، لإني مهما شفت من تعليقات سخيفة أو كويسة أو حتى هجوم من حد مش هتكلم عن تفاصيل زواجي بالحلو أو الوحش، وفي الأول والآخر ياريت نراعي إن البنت بتتأثر بالكلمة الوحشة قبل الحلوة".

وتابع: "قضينا أيام منها الحلو ومنها اللي مش حلو، وكل شيء نصيب وقدر من ربنا، وبتمنى كل الخير والسعادة للناس ولإنسانة طيبة وليها مكانة في قلبي، والنصيب والعشرة انتهت لحد هنا، وده هيكون أخر حاجة ممكن أقولها بخصوص الموضوع ده".