الامارات | مي حلمي: "مش عارفة أنا متجوزة ولا مطلقة.. زوجي قافل تليفونه" !

شكرا لقرائتكم خبر عن مي حلمي: "مش عارفة أنا متجوزة ولا مطلقة.. زوجي قافل تليفونه" ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت مي حلمي زوجة الفنان محمد رشاد إنها لا تعرف حتى الآن حقيقة انفصالها أو طلاقها من زوجها الفنان محمد رشاد. وأضافت مي عبر استوري في صفحتها على تطبيق إنستجرام: "ردا على كل ما نشر من الأمس عن خبر طلاقي لم يتم إعلامي رسميا حتى الآن، ولقد علمت بخبر انفصالي وطلاقي عن طريق السوشال ميديا زي ما انتم عرفتم بالظبط، وآسفة حاولت التأكد من الخبر من زوجي الحالي أو السابق مش عارفة بصراحة لكن تليفونه مغلق حتى الآن". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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