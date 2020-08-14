خفيفة في الصيف.. طريقة عمل صينية بطاطس بيوريه باللحمة المفرومة

مطبخ

البطاطس المهروسة باللحمة المفرومة وجبة خفيفة في الجو الحار، ويقدم موقع "هن"، طريقة عمل صينية بطاطس مهروسة في البيت.

المقادير:

- بطاطس مسلوقة.

- بيضة.

- لبن حسب الرغبة.

- جبنة موتزاريلا.

- ملح.

- فلفل.

- زيت ذرة.

- جوزة الطيب.

- بصل جوليان.

- فلفل ألوان.

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- لحم عصاج.

- ريحان.

- سميد ناعم.

طريقة عمل صينية بطاطس بيوريه باللحمة المفرومة:

- يُشوح البصل في قليل من زيت الذرة، ثم يضاف الفلفل الملون، ويُشوح، ثم يُتبل بالملح والفلفل.

- تُسلق البطاطس وتُهرس، ثم يضاف إليها البيض.

- تُقلب البطاطس جيدًا، ثم يضاف اللبن حسب الاحتياج، وحتى الوصول للقوام السلس.

- تتبل البطاطس بجوزة الطيب.

- يدهن قالب الفرن بزيت الذرة ثم يرش بالسميد.

- يوضع اللحم العصاج في القالب، ثم يُضاف خليط الفلفل ثم البطاطس المهروسة.

- تُرش الجبنة على الوجه، ويمكن إضافة أي نوع آخر من الجبنة.

- تدخل الفرن على 200 درجة حتى تتحول للون الذهبي.

- تُزين بالريحان وتقدم.