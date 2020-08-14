خفيفة في الصيف.. طريقة عمل صينية بطاطس بيوريه باللحمة المفرومة

مطبخ
كتب: هن -
03:21 ص | الجمعة 14 أغسطس 2020
البطاطس المهروسة باللحمة المفرومة وجبة خفيفة في الجو الحار، ويقدم موقع "هن"، طريقة عمل صينية بطاطس مهروسة في البيت.
المقادير:
- بطاطس مسلوقة.
- بيضة.
- لبن حسب الرغبة.
- جبنة موتزاريلا.
- ملح.
- فلفل.
- زيت ذرة.
- جوزة الطيب.
- بصل جوليان.
- فلفل ألوان.
- لحم عصاج.
- ريحان.
- سميد ناعم.
طريقة عمل صينية بطاطس بيوريه باللحمة المفرومة:
- يُشوح البصل في قليل من زيت الذرة، ثم يضاف الفلفل الملون، ويُشوح، ثم يُتبل بالملح والفلفل.
- تُسلق البطاطس وتُهرس، ثم يضاف إليها البيض.
- تُقلب البطاطس جيدًا، ثم يضاف اللبن حسب الاحتياج، وحتى الوصول للقوام السلس.
- تتبل البطاطس بجوزة الطيب.
- يدهن قالب الفرن بزيت الذرة ثم يرش بالسميد.
- يوضع اللحم العصاج في القالب، ثم يُضاف خليط الفلفل ثم البطاطس المهروسة.
- تُرش الجبنة على الوجه، ويمكن إضافة أي نوع آخر من الجبنة.
- تدخل الفرن على 200 درجة حتى تتحول للون الذهبي.
- تُزين بالريحان وتقدم.
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