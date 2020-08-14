منها التواصل المرئي.. طرق تساعد على إنجاح العلاقة مع الشريك رغم البعد

لايف ستايل

أحيانا تقع قصص حب بين طرفين من دولتين مختلفتين، وتكون الوسيلة الأكثر التي تساعد على تواصلهما باستمرار، هي مواقع التواصل الاجتماعى، ولإنجاح هذا النوع من العلاقات وتخطي التحديات التي قد تقف في طريقهما، ماذكرته صحيفة "Times of india".

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التواصل المرئى

يمكن تخفيف الشعور بالاشتياق عبر إجراء محادثات يومية على تطبيقات الاتصال المرئية.

التخطيط للمستقبل

ضع خططاً للمستقبل، على الرغم من أنك بعيد عن شريكك، فلا تتخلى عن التخطيط للمستقبل. ربما يمكنك التفكير في الأماكن التي يمكنك الذهاب إليها أو الحديث عن موعد الزفاف.

المفاجآت

في بعض الأحيان يمكن لمفاجأة بسيطة أن يكون لها تأثير كبير على علاقتك بالشريك. حتى عندما تكونان في مكانين منفصلين، يمكنك أن تفاجئ شريكك بهدايا رائعة.

الثقة بين الطرفين

يمكن أن يكون البعد سببا في التشكيك بتصرفات الطرف الآخر، لذا يجب الامتناع عن التشكيك بتصرفات شريك الحياة.