كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 أغسطس 2020 10:44 مساءً - تعد ميغان ماركل Meghan Markle من أشهر الشخصيات العالمية، ولذلك أصبحت مصدر إلهام أساسياً بالنسبة الى الملايين من النساء حول العالم، فتسريحات الشعر التي تعتمدها في إطلالاتها باتت موضة رائجة في كل المواسم والمناسبات، وحتى الإطلالات اليومية. فسواء كنت من محبات تسريحات ذيل الحصان، أو تسريحات الكعكة بمختلف أشكالها، وغيرها من تسريحات الشعر المنسدلة أو المرفوعة، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة تسريحات شعر على طريقة ميغان ماركل.



تسريحة الويفي الكلاسيكية المنسدلة

تسريحة الويفي الكلاسيكية المنسدلة



لا شك أن تسريحة الويفي الكلاسيكية المنسدلة هي من أجمل تسريحات الشعر، على رغم بساطتها ونعومتها، وهي الأكثر اعتماداً من ميغان ماركل بعد تسريحة الكعكة. يمكنك اعتماد هذه التسريحة في كل الأوقات، وهي تناسب بشكل خاص صاحبات الوجه الطويل.

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تسريحة الشعر المستقيم مع القبعة

تسريحة الشعر المستقيم مع القبعة



إذا كنت من صاحبات الذوق الأنيق، وتميلين الى الإطلالات الراقية وليس الفوضوية، فلا تترددي في اعتماد تسريحة الشعر المستقيم مع القبعة السوداء الفخمة، وذلك على طريقة ميغان ماركل. ومع اقتراب فصل الخريف، ستكون القبعة خياراً كلاسيكياً رائعاً لك في الكثير من الأوقات.



تسريحة الكعكة المنخفضة

تسريحة الكعكة المنخفضة



تشكل تسريحات الكعكة بمختلف أشكالها، من أكثر التسريحات الشعر التي تعتمدها ميغان ماركل، لا سيما تسريحة الكعكة المنخفضة مع الغرة النصفية المسحوبة الى الوراء، وهي تسريحة مريحة جداً وتلائم الأوقات كافة، حيث بإمكانك اعتمادها مع الكاجوال وفي الإطلالات الرسمية أيضاً.

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تسريعة الشعر نصف المرفوعة

تسريعة الشعر نصف المرفوعة



في أحيان كثيرة، تعتمد ميغان ماركل تسريحة الشعر نصف المرفوع، لكن بأشكال مختلفة، من بينها تسريحة الكعكة نصف المرفوعة، وتسريحة الويفي نصف المرفوعة مع الغرة البوف، الى جانب بعض الخصلات المنسدلة على جانبي الوجه، وهي تسريحات شبابية أنيقة وعملية في الوقت نفسه.



تسريحة الشينيون المزينة بالورود

تسريحة الشينيون المزينة بالورود



إنها تسريحة أنثوية جداً وراقية، وأضفت الورود البيضاء عليها لمسة في غاية الجمال، وهي تلائم خصوصاً النساء في سن الثلاثينات وما فوق، وهي ترتكز على الشعر المسحوب الى الخلف والملفوف بأسلوب الشينيون، مع تزيينه بثلاث ورود بيضاء بأحجام مختلفة.



تسريحة ذيل الحصان المنخفضة

تسريحة ذيل الحصان المنخفضة



تعد تسريحة ذيل الحصان المنخفضة الخيار الأمثل للأناقة في مختلف الأوقات، لا سيما خلال أوقات النهار، ولأوقات العمل. وهي تسريحة تسلط الضوء على ملامح الوجه.اعتمديها على طريقة ميغان ماركل لإطلالة ناعمة وأنيقة في الوقت نفسه.

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