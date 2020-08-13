وصفات زبدة الشيا لتقوية الأظافر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 أغسطس 2020 10:44 مساءً - تستخرج زبدة الشيا من جوزة شجرة الشيا الأفريقية وهي تستخدم بشكل ملحوظ في تركيبة مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر. تحتوي زبدة الشيا الخام على الفيتامينات A,E.F وعلى دهون طبيعية تساعد في ترطيب البشرة من الأعماق.

ولا يقتصر دور زبدة الشيا على العناية بالبشرة والشعر إنما أيضاً لها فوائد هامة لحماية الأظافر وتغذيتها. فالأظافر تتعرّض بشكل يومي إلى الكثير من العوامل الخارجية والصحية التي تؤثر على صحّتها ونظافتها، وبالتالي تصبح عملية تقليمها وتلوينها أمراً صعباً. فالهواء البارد ومياه الكلور وتقلّب المناخ، بالإضافة إلى سوء التغذية النقص في بعض الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم ليبقى صحياً، كل هذه العوامل تؤدي إلى تلف الأظافر وتفقدها نضارتها وجمالها.



في ما يأتي أبرز الوصفات الطبيعية التي تدخل زبدة الشيا في تركيبتها والتي يمكنك تحضيرها في المنزل.



زبدة الشيا والعسل

العسل لتغذية الأظافر

في قدر يحتوي على مياه ساخنة، ضعي ملعقتين من زبدة الشيا وملعقة من شمع العسل وحركّيهما حتى الذوبان. أضيفي إليهما بضع قطرات من زيت البرتقال وزيت القرفة والفيتامين E، وحرّكي المكوّنات جيداً حتى تصبح مزيجاً واحداً. استخدمي المزجي لفرك أظافرك والجلد المحيط به.

تساعد زبدة الشيا والعسل على حماية الأظافر من الجفاف وترطيب منطقة الجلد المحيطة بها.

تابعي المزيد: العناية بالقدمين بخطوات ونصائح سهلة

زبدة الشيا والكاكاو

الكاكاو لحماية الأظافر

في قدر نظيف، ذوّبي ملعقة من زبدة الشيا على حرارة الماء وأضيفي إليها ملعقة من زبدة الكاكاو وملعقة من زيت بذور القمح والخزامى الأساسيّ وزيت اللّيمون الأساسيّ. ضعي القدر على نار خفيفة وحرّكي المكوّنات جيداً حتى تصبح مزيجاً واحداً. ارفعي القدر واتركي المزيج يبرد قبل أن تستخدميه كالقناع على أظافرك يبقى طوال الليل.

زبدة الشيا وزبدة الكاكاو تساعدان على ترطيب الأظافر ومنعها من التقصّف والتكسّر، كما أنهما تساهمان في تطويلها خلال مدّة قصيرة.

Advertisements

زبدة الشيا والليمون

الليمون لتقوية الأظافر

في قدر من الماء الساخن ضعي ملعقة من زبدة الشيا ودعيها تذوب جيداً. أضيفي غليها بعض قطرات من عصير الليمون وزيت اللوز وحركيها جيداً. استخدمي قطعة قطن ناعمة وبلّليها بالمزيد وامسحي بها أظافرك يومياً.

تساعد زبدة الشيا واليمون عل ترطيب البشرة من الأعماق وتقويتها.

تابعي المزيد: زيادة سُمك أظافر القدمين.. أسبابها وطرق علاجها