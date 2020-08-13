كنزي عمرو دياب بـ"ستومك وميني جيب" في جلسة تصوير جديدة

لايف ستايل

إطلالة جريئة، لفتت بها كنزي دياب، ابنة الفنان عمرو دياب الأنظار، في أحدث جلسة تصوير، والتي شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "كنزي" بـ"ستومك" مكشوف الصدر، تميز بأنه فصفاض وبأكمام طويلة، و"ميني جيب" من الجينز الفاتح، مع شعر أشقر "كيرلي" ومكياج بسيط.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يقارب الـ18 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "زي القمر"، و"اللبس فعلا مش مناسب على سنك"، و"مينفعش اللي بتعمليه".

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وحرصت والدتها زينة عاشور على دعم ابنتها والتغزل بها، قائلة باللغة الفرنسية: "بحبك.. حبيبتي الجميلة".

يشار إلى أن حالة واسعة من الجدل والانتقادات، صاحبت نشر كنزي دياب، صور جديدة لها عبر "بروفايل بيكتشر"، بحركة خارجة وخادشة للحياء بإصبعها عبر "إنستجرام"، إلا أنها قررت تغييرها بآخرى.