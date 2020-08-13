مي حلمي تخرج عن صمتها وترد على خبر طلاقها: إنتم مالكم.. حاشرين نفسكم في حياتي ليه؟

علاقات و مجتمع

خرجت الإعلامية مي حلمي عن صمتها، وردت على خبر طلاقها من الفنان محمد رشاد، من خلال مقاطع فيديو عبر خاصية "أستوري" على حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وقالت "مي": "وبعدين.. إنتم لازم يتقالكم وبعدين بكل قرف.. الواحد يتجوز أو يطلق إنتم مالكم.. حاشرين نفسكم في حياتي ليه أكتر مني"، مضيفة: "فيه ناس عمري ما شفتهم كتبوا كومنت، داخلين بيسألوني بمنتهى التطفل عن حياتي، إنتم مالكم؟!".

وتابعت: "في ناس بتقول إني باتبرع بفستان فرحي علشان أمحي الذكريات، وأنا أصلاً منزلة موضوع التبرع من 7 أيام، ولو كلامكم صح كنت أطلع كل الفساتين بتاعتي علشان أمحى كل الذكريات، ما أنا عندي 4 غيره".

واختتمت حديثها بالتوعد بتقديم بلاغات ضد المتجاوزين في حقها في مباحث الإنترنت: "هاخد كل اسكرين شوت لكل حد قل أدبه، وهعمل قضية تشهير بشخصية عامة".

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انفصال مي حلمي ومحمد رشاد

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عقب تداول أخبار بانفصال الإعلامية مي حلمي والفنان الشاب محمد رشاد، بعدما قام الأخير بإلغاء متابعتها عبر "إنستجرام"، في حين لا تزال الأولى تحتفظ بصورها معه، لتنتهي هذه الزيجة عقب أشهر من زواجهما وسنوات من الحب.

وأكد محمد رأفت، محام الثنائي، الخبر، مشيرًا إلى أنهما اتفقا على الانفصال عقب العديد من الخلافات.

وعلق المطرب الشاب على خبر الانفصال، عبر خاصية "ستوري"، على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: "أنت تريد، وأنا أريد، والله يفعل ما يريد".

يذكر أن الثنائي تزوجا دون صخب أو تغطية إعلامية، في مارس من العام الماضي، بعدما أُلغي الزواج قبلها بمدة، وذلك بسبب خلافات بين الأسرتين قبل الفرح بساعات قليلة.