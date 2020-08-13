الامارات | محمد عساف: كل الصور المنتشرة عن زوجتي غير صحية.. حياتي الشخصية خط أحمر

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عساف: كل الصور المنتشرة عن زوجتي غير صحية.. حياتي الشخصية خط أحمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضجة إعلامية كبيرة رافقت إعلان زواج الفنان الفلسطيني محمد عساف من فتاة فلسطينية من خارج الوسط الفني، ويبدو أن هذا الأمر لم يكن مرضيا بالنسبة للفنان الذي خرج عن صمته موجها رسالة لجمهوره، أشار فيها أنه كان يتمنى أن يشارك الجميع حفل زفافه إلا أن الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا وفرض إجراءات التباعد الاجتماعي وحادثة تفجير مرفأ بيروت الأليمة دفعه إلى إقامة حفل ضيق في دبي حضره فقط بعض أهله وذويه وأصدقائه المقربين.

وحول تفاصيل الصور المنتشرة على مواقع التواصل للشابة ريم عودة زوجته، بين الفنان أنها لا تمتلك أي حسابات اجتماعية على مواقع التواصل وكل ما يتم تداوله ليس إلا صورا وحسابات وهمية المقصود منها جمع متابعين و"لايكات."

وأضاف الفنان " الجميع بيعرف إني متحفظ على حياتي الخاصة وتفاصيلها متحفظ عليها جدا وقناعتي بعدم مشاركة حياتي الشخصية وتداولها في وسائل الإعلام لذلك أرجو من الجميع احترام رغبتي وحريتي في عدم تداول حياتي الشخصية عبر الإعلام والسوشال ميديا". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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