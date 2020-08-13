الامارات | لطفي بوشناق يغني أمام بوتين

شكرا لقرائتكم خبر عن لطفي بوشناق يغني أمام بوتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الفنان التونسي لطفي بوشناق، أول أمس، في لقاء عبر الأثير جمعه ببرنامج "كورنيش" على إذاعة "موزاييك" التونسية إنه سيقدم في روسيا حفلا، في سبتمبر المقبل.

وأكد الفنان لطفي بوشناق أنه سيغني أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة مرور 75 سنة على الحرب العالمية واضطرت روسيا هذا العام إلى تأجيل العرض العسكري في الساحة الحمراء نتيجة الأوضاع الصحية التي تشهدها البلاد في ظل جائحة كورونا. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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