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طبيب روسي يكشف علامات تدل على اقتراب الموت لمرضى القلب

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صحة

بعض العلامات يمكن أن تظهر على المرضى قبل الموت مباشرة، وتحديدا بعدة أيام من 10 إلى 15، وذلك بحسب تصريحات طبيب القلب الروسي أناتولي تريفونوف لجريدة "فيتشيرنيايا موسكفا".

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وأوضح الطبيب الروسي أن تحديدا لمرضى القلب والأوعية الدموية فإن علامات الموت تبدأ في الظهور قبلها بأيام، ومن بين تلك العلامات بحسب أناتولي، الشعور بالضيق، وضيق التنفس والخمول والشعور المفاجئ بالخوف واحمرار الوجه وشحوب الجلد.

ومع تلك العلامات يظهر أيضا اتساع في حدقة العين وفقدان الوعي بشكل متكرر.

وأشار طبيب القلب أنه مع قصور القلب، يمكن أن يؤدي إلى الوفاة، تحدث أيضًا تغيرات جذرية، ومن بينها الأعراض الرئيسية التي تسبق الموت هي تغير لون الجلد إلى اللون الأزرق، وبرودة الأطراف، ونوبات صرع. ويمكن خروج الرغوة من الفم.

يمكن أن يعاني المريض أيضًا من تورم في الأطراف وحمى.

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