الأخضر الليموني لإطلالة صيفية منعشة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ-

يتربع الأخضر الليموني (Lime Green) على عرش الألوان في صيف 2020 ليمنح المرأة إطلالة منعشة تخطف الأنظار.

وأوضحت مجلة "إن ستايل" أن الأخضر الليموني يجمع بين الطابع الحالم لألوان الباستيل والطابع الصارخ للألوان النيون، مشيرة إلى أنه يُشيع أجواء البهجة والمرح، كما أنه يُضفي على المظهر طابعا جذابا ينطق بالأناقة والفخامة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الأخضر الليموني يمتاز بتأثير جريء ومثير؛ لذا ينبغي أن يتحلى باقي المظهر بالبساطة والهدوء، وذلك لتسليط الأضوء على الأخضر الليموني من ناحية وللبعد عن التكلف والمبالغة من ناحية أخرى.

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