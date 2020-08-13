الامارات | حديقة ألمانية تحذّر مرتاديها من لمس حيوان هارب

شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة ألمانية تحذّر مرتاديها من لمس حيوان هارب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت حديقة حيوانات في مدينة أوسنابروك الألمانية، الثلاثاء، مرتاديها من لمس حيوان نيص (من القوارض ويميزه غطاء من الأشواك الحادة) يبلغ من العمر ستة أشهر، ويسمى «بن»، يقولون إنه ربما هرب من حظيرته.

وقالت حديقة الحيوان إن «بن»، الذي ولد في مارس الماضي، حضر لتناول طعامه المعتاد من الجزر والتفاح، صباح الإثنين الماضي، لكنه لم يحضر لوجبته الثانية في وقت الغداء.

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ولم يعثر موظفو الحديقة على الحيوان الصغير في حظيرته التي يعيش فيها مع أبويه «ميتشيلد» و«مانفريد».

وطلب مدير الحديقة، توبياس كلومبه، من الجمهور عدم لمس ذلك الحيوان إذا عثروا عليه بسبب أن أشواكه الحادة يمكن أن تسبب جروحاً خطرة للإنسان.

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