خالد الجندي يوضح أنواع الحسد وطرق التحصين منه: قد يؤدي للموت

فتاوى المرأة

تحدث الشيخ خالد الجندي، في برنامج "لعلهم يفقهون" عبر قناة "دي أم سي"، عن الحسد ذاكرا واقعة وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، وطالب الثانوية العامة الذي توفي بعد حصوله على مجموع 99%.

وقال "الجندي"، إنه يجب مراعاة قوة الحسد ومراعاة التوازن في الفرح، مستشهدا بحديث جابر بن عبدالله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العين تدخل الرجل القبر، وتدخل الجمل القدر"، حيث يمكن أن يصل الحسد إلى الموت.

Advertisements

وأضاف "الجندي" أن الحسد مذكور في القرآن، ومعظم أنواع الحسد ترتبط بحسد الشخص لنفسه، متابعا: "الحسد ليس له علاج إلا الوقاية وقراءة القرآن وذكر الله دائما، أوكل الأمر إلى الله تسلم، والتحصين المستمر".

أوضح أن الحسد له 4 أنواع، حسد أهل لله، وهو نعمة من الله، "عندما ترى شخصا ثريا يوزع هدايا على الفقراء فتقول يا رب يا ريت أنا مثله".

وأشار خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، أن الثلاثة أنواع الأخرى للحسد المذموم، هي زوال نعمة الله من شخص، وحسد الحقد، وحسد بمعنى الغل، وهو المعكوس الذى يحسد الفقير بأنه تساوى به.