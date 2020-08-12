بمنحوتات رملية.. رنا الفلسطينية تخلد شهداء انفجارات بيروت: إحنا لبعض

علاقات و مجتمع

برسوماتها الرملية المميزة، استطاعت التعبير عن معاناة الشعب اللبنانى، لم يغب عن بالها لحظات الانفجارات التي حدثت في بيروت، حتى تحول الرمل إلى مجسمات فنية وإبداعية تضامنا مع ضحايا لبنان، تظهر من خلالها الضحايا ملقون على الرمال رافعين علم لبنان.

استطاعت النحاتة الفلسطينية، رنا الرملاوي، تجسيد معاناة بيروت بعد الانفجارات، عبر تشكيل منحوتات فنية باستخدام الرمل والماء، تظهر فيها جثث الضحايا الذين استشهدوا نتيجة الانفجارات.

عند مشاهدة المجسمات الرملية، تدرك أن علاقة "رنا" مع الرمل صداقة أبدية تتمثل في تجسيد مشاعرها الدفينة التي تحولت إلى حزن لا يوصف.

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بدأت "رنا" النحت على الرمال ورسم علم لبنان والضحايا، تعبيرا عن حزنها وتضامنها مع ضحايا الحادث، حيث استغرقت 3 أيام تنحت وينتابها الحزن الذى عجزت عن وصفه على أرواح الضحايا الذين ذهبوا في انفجارات لبنان، لتصبح الرمال سلاحها للدفاع عن أرواح الشهداء.

"لبنان البلد العربي الشقيق اتعرض للتدمير" بهذه العبارة عبرت "الرملاوي"، أثناء حديثها لـ "هُن"، عن تضامنها مع ضحايا لبنان، لذلك عملت على دعمهم بالنحت على الرمال بعد تأثرها نفسيًا مما حدث حتى تنحت شخصيات يقترب شكلها إلى الحقيقة.

أحبت الفتاة العشرينية النحت منذ صغرها، وعملت على تنمية هوايتها بالتعليم الذاتي من خلال البحث عن فيديوهات تعليمية تنمى من خلالها موهبتها على النحت، حتى تتوسع في استخدام النحت على الرمال وبناء تماثيل تقترب إلى الحقيقة.