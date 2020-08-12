كانت تساعد الجميع.. معلومات عن بيلا كشك ضحية السرطان (صور)

علاقات و مجتمع

أعلنت الصفحة الشخصية للإعلامية بيلا كشك، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفاتها أمس بعد صراع مع مرض السرطان امتد لعامين. وبيلا كشك هي مذيعة وفنانة مصرية، ويستعرض التقرير التالي أبرز المعلومات عنها.

من هي بيلا كشك

- هي مذيعة عرفت من خلال برنامج "طبيب البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد".

- عملت في بداية حياتها المهنية، كمضيفة جوية في شركة مصر للطيران.

- عملت أيضا كمضيفة في شركة الخطوط الجوية AMC.

- تمتلك خبرة 10 سنوات في مجال الضيافة الجوية.

- عملت أيضا في مجال التسويق والعلاقات العامة.

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- حاصلة على ليسانس في الإعلام.

- تعمل أيضا في مجال التسويق، وكمدير منفذ لدى عيادات أحد أطباء الأسنان المشاهير.

- متزوجة.

- تعاني منذ سنتين من مرض السرطان.

- تدهورت حالتها الصحية منذ شهر يوليو الماضي، وحينها طالب أصدقاؤها بالدعاء لها.

- كتب عنها أصدقاؤها إنها محاربة ورمز للصمود، كما أنها لم تترك أحدا في ضيق.

- مثلت بيلا في فيلم واحد هو "ويزو سكول"، وجسدت دور مدرسة لغة فرنسية.

- شاركها التمثيل دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، وسامي مغاوري، وعلا رامي، ورضا حامد، وإسراء عبد الفتاح، الفيلم تأليف مصطفى السبكي، وإخراج علي رجب.