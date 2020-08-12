إلهام علي تحتفل بتوديع العزوبية بـ"هدايا ورقص وزغاريد" (فيديو)

لايف ستايل

تستعد الممثلة السعودية إلهام علي لتوديع العزوبية على طريقتها الخاصة، حيث أقامت حفلا خاصا قبل فرحها بعدة أيام، شارك فيه الأهل والأصدقاء.

وكشفت "إلهام" عن أنها من المقرر أن تتزوج قريبا، في برنامج "قلب مفتوح" على أثير "إم بي سي أف أم"، كاشفة عن أن زوجها من الوسط الفني ويعمل ممثلاً وهو من الرياض واسمه خالد، موضحة أنه ليس لديه مشكلة في إعلان هويته، لكنها لن تكشف المزيد.

وقالت إلهام إنها لا يمكن أن تقيم حفل زفاف بسبب انتشار فيروس كورونا، ما جعل صديقاتها يحتفلن بها في حفل خاص.

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تورتة وهدايا

وحضر حفل الحنة عدد من أصدقائها وأقاربها، ومن بينهم الفنانة ريماس منصور، والتي شاركت الجمهور بستوري عبر "سناب شات"، من حفل الحنة.

وزينت إلهام علي حنتها بتورتة كبيرة ملونة، كما تلقت هدايا ثمينة، من بينها طقم ألماس.

زغاريد ورقص

ورقصت إلهام علي على نغمات أغنية "مبروك" للفنان رامي عياش، كما أطلقت الزغاريد فرحا بزواجها المرتقب، وشاركتها صديقتها تلك الفرحة، بنشر "ستوري"، على موقع "سناب شات".

طرحة

ارتدت الفنانة إلهام احتفالا بتلك المناسبة ملابس كاجوال، مكونة من جيبة جلد، وعليها كروب توب من اللون الأبيض في أسود، ولكنها استعانت بطرحة من التل وضعتها على رأسها بينما ترقص على نغمات الأغاني.

وكانت الفنانة السعودية قد أعلنت خبر خطوبتها في مايو الماضي، خلال بث مباشر عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" حيث استعرضت وقتها خاتم الخطوبة أمام الكاميرا، وقالت إنها لا تعرف موعد الزفاف بعد بسبب انتشار فيروس كورونا.