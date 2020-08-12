آخر ما كتبته منى أيمن قبل رحيلها: لا تحسدوا الناس

علاقات و مجتمع

"مات ..لا إله إلا الله..قلبي اتقبض"، رسالة هاتفية على تطبيق واتساب، أرسلتها فتاة في مقتبل العمر، تدعى منى أيمن، لخطيبها إسلام قنديل، معلنةً حزنها على رحيل أحد مشاهير اليوتيوبر، والذي صاحب خبر وفاته حالة حزن عامة على مواقع التواصل الاجتماعي بين العديد من الشباب والفتيات.

حالة من الحزن سيطرت على الفتاة بسبب أخبار الوفاة التي توالت على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر عنها منشوراتها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكانت آخر ما دونته "منى" عبر حسابها قبل يوم من وفاتها، "‏لُطفُ الرَّد.. يبني قصورًا من الوِدّ"، ليعلن خطيبها بعد ساعات وفاتها.

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وقبل أيام، دونت الفتاة عبر حسابها منشورًا، قالت خلاله، "لا تَحسدوا النَاس على نصَيبهم من الفَرح لِمُجرد أن نصَيبهم من الحُزن لم يُرَ" لتموت بعد كتابة المنشور بأيام قليلة.

حالة من الصدمة صحبت خطيب العروس، معلنًا خبر وفاتها متحدثًا عن الأحاديث القليلة التي دارت بينهما قبل وفاتها، قائلًا "كانت بتكلمني الساعة 6 المغرب على حفناوي اللي مات وخايفة من الموت دا تقومي بعدها بساعات تروحي كدا مني في لحظة مش عارف اتحرك حاسس إن أنا متكتف ومش مصدق".

خطيبها إسلام قنديل الذي يعمل بأحد المطاعم بمدينة دبي في الإمارات، نشر تدوينة كتب فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ألف رحمة ونور عليكي يا حبيبتي هتوحشيني أوي مش مصدق أنا لسا مكلمك من ساعتين سبتيني وروحتي فين ربنا يرحمك ويصبرني ويعوض عليا بعيد عنك ومش عارف أجيلك، مين هيطبطب عليا من بعدك من هيصبرني على غربتي بعدك يا رب يا رب صبرني يا رب".