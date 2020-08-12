منى تغادر الدنيا في مقتبل عمرها بشكل مفاجئ: "قلبي مقبوض"

علاقات و مجتمع

منى أيمن الشابة التي كانت تحيا في مقتبل العمر ومخطوبة لشاب مصري عن قصة حب استمرت لـ7 سنوات سافر خلالها ليعمل في الخارج ليتمكن من الزواج منها قبل أن تفقد حياتها بشكل مفاجئ ومأساوي.

رسالة على تطبيق واتساب من منى لخطيبها عن أحد مشاهير اليوتيوبر الذي واكب خبر وفاته حالة حزن بين رواد السوشيال ميديا تعاطفا معه، تقول له فيها: "مات ..لا إله إلا الله..قلبي اتقبض"، لينشر خطيبها صورة من المحادثة التي لم تخلُ من الحب معلقًا: "كانت بتكلمني الساعة 6 المغرب على حفناوي اللي مات وخايفة من الموت دا تقومي بعدها بساعات تروحي كدا مني في لحظة مش عارف اتحرك حاسس إن أنا متكتف ومش مصدق".

خطيبها إسلام قنديل الذي يعمل بأحد المطاعم بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة نشر منشورا بشكل مفاجئ وكتب فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ألف رحمة ونور عليكي يا حبيبتي هتوحشيني أوي مش مصدق أنا لسا مكلمك من ساعتين سبتيني وروحتي فين ربنا يرحمك ويصبرني ويعوض عليا بعيد عنك ومش عارف أجيلك مين هيطبطب عليا من بعدك من هيصبرني علي غربتي بعدك يا رب يا رب صبرني يا رب".

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ولم يتوقف قنديل عن كتابة المنشورات المؤثرة حول محبوبته التي رحلت فجأة: "7 سنين يا حبيبتي معايا ع الحلوة والمرة سبتيني فجأة وروحتي مني وأنا بعيد عنك ومش قادر حتى أشوفك يا حرقة قلبي عليكي" مضيفًا: "بيقولوا ان دفنتك بكره الساعة 9 أنا مش مصدق الكلام دا افتحي كلميني أبوس إيدك أنا مقدرش أعيش لوحدي وانتي عارفه كدا سبتيني فجأة كدا ومشيتي".

لم يتوقف الحبيب المكلوم عن رثاء محبوبته: "كنت وعدك أول ما أنزل أفضل طول أجازتي جنبك وعوضك عن غربتي اللي خدتني منك وقايلك من كام يوم انتي اللي مصبراني وواقفة معايا حتى لما جت أزمة كورونا قولتيلي متزعلش إحنا مش مستعجلين خلي بالك من نفسك وكل كلامك معايا استحمل متقلقش ومصبراني هكمل غربتي ازاي اللي متغربها علشانك يااااه يا حبيبتي 7 سنين يا نن عيني ويوم ما اتخطبنا قولتيلي أنا مش مصدقة نفسي إن إحنا بقينا لبعض ولما أكون زعلان تطبطبي عليا مين هيطبطب ويحس بيا من بعدك من هيحنن غربتي حتى يوم ما تسبيني وتمشي أكون عاجز إن أنا أنزل أودعك وأشوفك".

وتابع: يا كسرة قلبي عليكي محدش هيحس ويطبطب عليا من بعدك انتي كنتي روحي وروحي راحت مني يا منى طب كنتي استني أنزل أشوفك، في الجنة يا حبيبتي انتي طول عمرك قلبك طيب ودايما سندي مش هطول عليكي ان شاء الله جايلك مش هينفع أعيش من غيرك كدا، يا رب أنا عاجز أعمل حاجة ربنا يرحمك يا حبيبة قلبي يا عروسة هجيلك قريب دايما كنت بوعدك وأنفذ وعدي وهفضل انفذ وعودي لحد ما أجيلك، سودا يا منى من بعدك وواقفة".

منشورات مؤثرة ينشرها قنديل منذ وفاة خطيبته والتي كان آخر منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا تَحسدوا النَاس على نصَيبهم من الفَرح لِمُجرد أن نصَيبهم من الحُزن لم يُرَ" لتموت بعد كتابة المنشور بأيام قليلة.